Nintendo a récemment pris une décision lourde de conséquences, et ça y est, c'est confirmé, on ne pourra plus jouer à la Switch gratuitement. Enfin presque.

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la semaine dernière, Nintendo a porté plainte contre Yuzu. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'il s'agit d'un émulateur permettant de jouer aux jeux de la Switch sur PC. C'est de loin l'un des plus populaires, d'où l'action de Big N. On attendait patiemment le fin mot de l'histoire, et sans surprise, le procès intenté a été de courte durée. Alors, quelles ont été les conséquences de ce dernier ?

Jouer à la Nintendo Switch gratuitement ? Ne rêvez pas

C'est officiel, le créateur de Yuzu, Tropic Haze LLC, va verser à Nintendo 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts. Une somme assez colossale. La raison ? Le viol du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), interdisant le contournement des mesures technologiques contrôlant l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur. L'émulateur ne sera donc plus distribué ou développé, et toutes les copies de celui-ci seront détruites. Bien évidemment, le nom de domaine « yuzu.emu.org » a également été cédé à la firme.

Le nom de Yuzu ne vous dit peut-être rien, mais cet émulateur a fait beaucoup de bruit en 2023. Pour cause, c'est à cause de lui que des joueurs ont eu accès à Zelda : Tears of the Kingdom avant sa sortie. Selon Nintendo, le jeu a été piraté plus d'un million de fois en une semaine et demie, alors qu'il s'apprêtait à débarquer sur Switch. Donc forcément, il n'a pas trop apprécié, tout comme les fans qui se sont vu être spoilés sans crier gare. Après, ça peut toujours arriver avec d'autres logiciels, indépendamment de l'existence de Yuzu. Mais c'est une autre histoire.

Quoi qu'il en soit, le développeur a affirmé qu'il n'avait pas de mauvaises intentions derrière la création de l'émulateur pour les titres Nintendo Switch. D'où le fait qu'il a accepté de régler le litige, en lieu et place d'aller devant les tribunaux. Il regrette le comportement de certains utilisateurs, qui s'en sont servi à mauvais escient. Quoi qu'il en soit, c'est la fin pour Yuzu, et son compte Patreon, qui récoltait environ 30 000 dollars par mois, va être fermé. Maintenant, qu'est-ce que cette affaire symbolise pour la suite ?

Clap de fin pour l'émulateur Nintendo Switch Yuzu © Android Police

Quel avenir pour les autres émulateurs ?

En vérité, Nintendo n'en est pas à son premier coup d'essai. Les émulateurs, c'est quelque chose qu'il prend au sérieux. On l'a vu avec Dolphin pour les jeux Wii et GameCube, qui n'a jamais réussi à sortir officiellement sur Steam. La lettre de l'entreprise était claire : « Nous demandons expressément que l'avis “coming soon” de Dolphin soit supprimé et que vous veilliez à ce que l'émulateur ne soit pas mis en vente sur la boutique Steam à l'avenir ». Mais qu'en est-il des autres logiciels servant à jouer gratuitement à des titres issus de la Switch ?

L'émulateur Ryujinx a notamment été mentionné un certain nombre de fois par la communauté. Il sert aussi à faire tourner des jeux Switch, mais au vu du sort de Yuzu, va-t-il connaître un destin similaire ? Eh bien, pour l'heure, on ne peut pas se prononcer. Nintendo ne s'est peut-être juste pas encore penché sur son cas, mais pour des raisons qu'on ignore. On verra bien la façon dont la situation va évoluer.