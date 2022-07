Nintendo Pictures est né. Ce nouveau studio spécialisé dans l'animation et le CGI devrait permettre à l'éditeur japonais de confectionner plus de films et séries. Mais lesquels ?

Nouveau rachat dans l’industrie du jeu vidéo. Dernièrement, l’éditeur japonais a clairement affiché son ambition de développer plus de films pour le cinéma. Cela commencera avec le film Mario, porté par Chris Pratt. Cependant, le constructeur va clairement renforcer ses moyens pour parvenir à ses fins grâce à la naissance de Nintendo Pictures.

A qui servira Nintendo Pictures ?

Nintendo poursuit son expansion en dehors du jeu vidéo. Le constructeur vient de racheter Dynamo Pictures, qui sera sobrement renommé Nintendo Pictures. Le studio d’animation est spécialisé sur la CGI (images de synthèse) dans l’univers du cinéma comme du jeu vidéo. Il a par exemple participé aux cinématiques de Final Fantasy 13-2, ou encore à la motion capture de Death Stranding. Son champ d'action ne s'arrête pas là, puisqu'il a aussi apporté son soutien au dernier film Ghibli. Pas étonnant qu'il ait tapé dans l'œil de Nintendo.

Sous l’appellation Nintendo Pictures, le studio travaillera sur l’ensemble des contenus visuels utilisés par les différentes licences du constructeur. On s’attend donc à ce qu’il s'affaire sur les diverses adaptations en films et séries de Nintendo, tout en prêtant main forte sur la partie jeu vidéo. Une chose est certaine, on n'a pas fini de voir les licences Nintendo sur le petit et le grand écran.

Mario, Pokemon, quels films et séries sont en préparation ?

Ce rachat tombe en effet pile au moment où Nintendo prépare un gros film d’animation Super Mario avec le Illumination Entertainment, à l’origine des Minions. Un projet de grande envergure au casting hollywoodien que les fans pourront découvrir au printemps prochain. Et pour la suite ? Nintendo semble avoir d'autres choses dans les cartons pour surfer sur la vague des adaptations. Après Detective Pikachu, sorti en 2019, Big N prépare une série Pokémon exclusive à Netflix. Un partenaire avec qui il a déjà fait affaire par le passé.

Une série Zelda était en effet dans les tuyaux pendant plusieurs années chez Netflix. Du moins avant que Nintendo ne décide de l’annuler à cause des leaks. Cependant vu le succès de la licence, il y a fort à parier que l’éditeur souhaite l’exploiter sur grand ou petit écran à un moment ou un autre. Côté rumeurs, il se murmurait qu’un film Donkey Kong était lui aussi dans les cartons, mais la source n’était pas assez crédible pour que ce soit pris réellement au sérieux.

Metroid, Zelda, Mother, les films et séries Nintendo que l'on aimerait voir

Maintenant que Nintendo n’est plus fermé aux adaptations, tous les espoirs sont permis. L’éditeur avait en effet confirmé travailler sur plusieurs films et séries, sans pour autant préciser lesquels. Il faut dire que la firme japonaise ne manque pas de licences fortes qui pourraient être parfaites pour cet exercice, Mario, Zelda, Bayonetta.. les candidats sont nombreux. Nintendo Pictures pourrait en effet confectionner un film ou une série d’animation Metroid pour ouvrir les aventures de Samus Aran à un tout nouveau public.

Fire Emblem serait également parfaitement taillé pour une série en live action, surtout Three Houses dont le contexte scolaire et les factions pourrait plaire à une certaine cible pas forcément joueuse. Nintendo pourrait également profiter de ces nouveaux médias pour faire revivre certaines de ses licences oubliées, mais particulièrement appréciées des fans. En tête de liste : Star Fox, absente des radars depuis 2017, et surtout Mother (Earthbond), l’un des meilleurs RPG de Nintendo. Une chose est certaine, que ce soit au cinéma ou sur Netflix, Amazon Prime et consorts, l’éditeur japonais a toutes les armes pour s’imposer dans le milieu. Reste maintenant à savoir quelles cartes il abattra.