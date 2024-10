Nintendo souhaite évidemment, avec le temps, améliorer l'expérience utilisateur en proposant des nouveautés pour mieux profiter de ses créations. Qu'il s'agisse du hardware (les consoles) ou tout simplement du software, notamment les applications, Big N continue d'innover. C'est justement le cas aujourd'hui avec une nouveauté qui fait plaisir.

Une belle nouveauté Nintendo

Bonne nouvelle pour les abonnés de Nintendo Switch Online : Nintendo lance Nintendo Music, une application mobile dédiée à la musique de ses franchises iconiques. Disponible dès maintenant sur iOS et Android, cette app permet de plonger dans l’univers musical de Nintendo. Avec des morceaux de jeux récents et des classiques rétro.

L’application propose bien plus que de simples pistes à écouter. En effet, Nintendo Music permet de créer des playlists, de rechercher des listes de lecture en fonction des personnages, et de choisir des playlists spéciales adaptées à l’ambiance du moment. Elle offre aussi des options pour masquer certains morceaux. Pour éviter les spoilers et même pour boucler des titres afin de prolonger l’écoute.

Une application comme Spotify

Une bibliothèque qui s'agrandit

Dès son lancement, Nintendo Music inclut déjà des musiques de séries cultes comme Splatoon, Zelda, Metroid, Mario, Pokémon, Donkey Kong, Star Fox, Fire Emblem et bien plus encore. Et l'entreprise prévoit d’enrichir son catalogue au fil du temps, ce qui permettra aux utilisateurs d’explorer de nouveaux morceaux et de retrouver leurs favoris en un clic.

En somme, cette application est une sorte de "Spotify" pour les abonnés Switch Online, et c’est une excellente surprise pour les fans. Actuellement, l'application est disponible en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni et au Japon via le Google Play Store et l’App Store.

Avec cette nouvelle application, Big N permet aux joueurs de prolonger leur expérience de jeu au quotidien en écoutant leurs musiques préférées où qu’ils soient. Une belle initiative pour les passionnés de jeux vidéo !