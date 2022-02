Nintendo annonce qu'il ne sera plus possible d'acheter des jeux sur Wii et 3DS dans quelques mois. Les démos gratuites vont aussi disparaître ainsi que d'autres services liés aux boutiques.

Nintendo s'apprête à planter le dernier clou dans les cercueils de la 3DS et Wii U. En mars 2023, les boutiques eShop des deux machines fermeront leurs portes. La portable aux multiples versions aura eu la plus belle vie en étant la 6ème console la plus vendue du constructeur.

Adieu Nintendo 3DS et Wii U (petit ange parti trop tôt)

C'est bientôt fini mais il reste un peu plus d'un an avant l'arrêt des boutiques 3DS et Wii, qui sera d'ailleurs progressif. À partir du 23 mai 2022, l'utilisation d'une carte de crédit pour renflouer votre portefeuille virtuel ne sera plus autorisée. Ensuite, le 29 août 2022, la fonctionnalité permettant d'ajouter des fonds via des cartes eShop sera indisponible. Les codes de téléchargement seront eux valables jusqu'en mars 2023.

En cas de fusion du solde associé au Nintendo Network (3DS, Wii U) avec celui du compte Nintendo (Switch), l'argent ne pourra être employé que pour l'achat de contenus 3DS et Wii U jusqu'en mars 2023. Au-delà, les sous encore à disposition ne pourront être dilapidés qu'avec des produits Switch.

En mars 2023 ce sera donc le coup de grâce et les achats concernant ces deux consoles seront impossibles. Cela englobe aussi les paiements dans, divers services comme celui de la boutique de thèmes qui permet de personnaliser sa machine. Et malheureusement, ça signera également la fin des démos gratuites.

Et après mars 2023, vos achats seront-ils périmés ?

Avec le dématérialisé, l'avenir des jeux est toujours incertain. Après mars 2023 et "à l'avenir", le téléchargement des titres et DLC achetés sera possible comme l'installation des mises à jour. Enfin, les fonctionnalités en ligne seront encore actives sur les softs qui ont des composantes liées au multi d'une manière ou d'une autre.

Que pensez-vous de cet arrêt ? Utilisez-vous encore la 3DS ou Wii U depuis la sortie de la Nintendo Switch ? Avez-vous encore des achats à faire sur ces consoles ?