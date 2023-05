Il arrive régulièrement que les services en ligne des jeux s'arrêtent de façon plus ou moins brutale. Récemment, Electronic Arts indiquait avoir coupé les serveurs en ligne de plusieurs de ses titres. En général, rien de particulièrement dramatique, car cela n'empêche pas aux joueurs d'y accéder pour jouer en solo. La plupart du temps, ces fermetures de serveurs concernent des jeux vieux de plusieurs années. L'information que vient de communiquer Nintendo a donc de quoi surprendre. La firme japonaise vient d'indiquer la fin du service en ligne d'un de ses jeux qui a pourtant une belle communauté.

Le service en ligne de PAC-MAN 99 fermera le 8 octobre prochain

Dans un communiqué disponible sur son site officiel, Nintendo annonce que les fonctionnalités online de PAC-MAN 99 deviendront inutilisables dès le 8 octobre prochain. PAC-MAN 99 était disponible gratuitement pour les abonnés Nintendo Switch Online depuis sa sortie en avril 2021. Comme Tetris 99, le titre développé par Arika proposait d'affronter 99 autres joueurs simultanément sur son propre plateau de jeu. Les modes hors ligne du battle royale resteront quand même jouables après le 8 octobre. C'est déjà ça de pris.

PAC-MAN 99 fera partie des services inclus dans l’abonnement Nintendo Switch Online jusqu’au 8 octobre 2023. Après cette date, il ne sera plus possible d’accéder à ce service en ligne [...]. La distribution de thème personnalisés gratuits prendra fin et PAC-MAN 99 ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux utilisateurs.

Les joueuses et les joueurs qui avaient déjà téléchargé le jeu ou acheté des contenus téléchargeables pourront toujours y accéder et le remettre sur le console passé le 8 octobre 2023. « Le jeu en ligne ne sera également plus possible dans les modes en ligne du jeu "PAC-MAN 99 Bataille royale" et "PAC-MAN 99 Bataille royale (match privé) », ajoute l'éditeur dans son communiqué de presse.

Une fermeture malgré un beau succès critique du jeu édité par Nintendo

Nintendo précise bien que seuls « les utilisateurs qui ont acheté les contenus téléchargeables Mode Unlock ou Deluxe Pack avant le 8 septembre 2023 pourront continuer à accéder aux modes hors ligne ». La décision de Nintendo peut sembler étonnante au vu des très bonnes critiques reçues par PAC-MAN 99. En général, les éditeurs font ce choix quand le nombre de connexions au jeu passe sous un certain seuil.

Ceux qui prenaient encore du plaisir à affronter des joueurs du monde entier sur PAC-MAN 99 seront quand même déçus. Si vous en faites partie, il vous reste encore quelques mois pour en profiter. Ensuite, vous devrez trouver de quoi vous occuper dans le catalogue de jeux disponible grâce à l'abonnement Nintendo Switch Online.