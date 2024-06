Nintendo arrive à un tournant de son histoire et un très, très gros bouleversement se profile à l'horizon. L'heure est au changement et si ca fera certainement du bien à l'entreprise, ce sera aussi historique.

Nintendo est l’un des leaders mondiaux de l’industrie du jeu vidéo et ce depuis de très, très longues années. L’entreprise a marqué l’histoire à bien des niveaux et continuera certainement de le faire. Un mastodonte qui ne semble pas vraiment inquiété par la concurrence. Comparé à PlayStation ou encore à Xbox qui se tirent la bourre continuellement, Nintendo est un véritable outsider, dans son coin, et domine tout ce beau monde en vendant des jeux et des consoles par palettes entières. Pas question d’être fanboy ici (je vous vois déjà venir), c’est juste un fait.

Une légende de Nintendo s'efface peu à peu

Et si Nintendo cartonne autant, c’est parce que l’entreprise compte dans ses rangs de véritables légendes. On pense notamment ici à Shigeru Miyamoto, le papa de Super Mario, Zelda, Star Fox ou encore Pikmin et Donkey Kong. Oui, l’homme a eu le nez de près ou de loin dans tout ce qui a fait que Nintendo est ce qu’il est aujourd’hui. Un monument du jeu vidéo qui soufflera bientôt ses 72 bougies mine de rien. Un véritable dinosaure qui affronte la réalité désormais et pour lui, l’heure est au changement.

Oui, un véritable séisme se profile à l’horizon, le légendaire Miyamoto commence doucement mais sûrement à se retirer des affaires en cours chez Nintendo, lui qui est dans l’entreprise depuis 1977. Lors d’un rendez-vous régulier avec les actionnaires, Miyamoto a été interrogé sur sa santé et sa place au sein de l’entreprise. Quid de l’avenir pour lui qui a toujours martelé ne pas être prêt à prendre sa retraite, même si son âge tend à vouloir dire le contraire.

Comme le rapporte VGC qui a traduit la transcription de NStyles sur X, Miyamoto n’est pas encore parti, mais ça en prend doucement le chemin. L’homme déclare qu’il se sent toujours aussi bien dans l’entreprise mais qu’il laisse petit à petit la place à la jeune génération. « Bien que je ne sois pas totalement déconnecté du développement des jeux, je ne suis plus impliqué dans le travail quotidien que je laisse à la jeune génération ».

Shigeru Miyamoto, un grand, très grand monsieur.

Un bouleversement historique pour l'entreprise

Petit à petit, il y a donc de plus en plus d’injection de sang frais dans les rangs de Nintendo. Chose que l’on avait d’ailleurs déjà ressentie dans le récent Super Mario Wonder qui avait su évoluer dans le bon sens, notamment en multipliant les détails et en revoyant certaines animations ou idées générales. Réaliste, Shigeru Miyamoto sous-entend qu’il est temps pour Nintendo de rajeunir. « La transition se passe bien, mais même ceux à qui j’ai confié ce poste vieillissent. Je veux donc passer le relais à des personnes encore plus jeunes ».

L’heure est au changement et l’ère de la Nintendo Switch 2 devrait en être la première impactée. C’est une très bonne chose. Mais lorsqu'une personne aussi importante que Shingeru Miyamoto quittera le navire pour bronzer à la retraite, Nintendo perdra ici l'un de ses piliers. Un changement historique pour l'entreprise.

Toutefois, ce n’est pas encore pour tout de suite. Miyamoto garde encore un œil sur ses poulains et déclare d’ailleurs être toujours très impliqué dans le développement de Pikmin Bloom, un jeu mobile qui cartonne pas mal. Quoi qu’il en soit, les prochaines années devraient être marquées par d’importants changements chez Nintendo.