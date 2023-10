Nintendo a de nouveau pris la parole pour dévoiler l'avenir de deux machines qui ont eu un destin très différent. L'une d'elles a été l'un des plus gros succès du constructeur, et l'autre, l'un de ses plus importants flops de toute son histoire. Cela n'a toutefois pas réellement d'importance puisque les deux sont aujourd'hui traitées de la même façon. La fin approche de plus en plus.

Nintendo enterre un peu plus deux consoles

Les joueurs Wii U peuvent rejouer à Splatoon et Mario Kart 8 en ligne. Ces deux classiques de la console avaient été suspendus temporairement après la découverte d'une vulnérabilité via le multijoueur. Si vous étiez heureux du retour de ces deux jeux, profitez-en, ça ne va pas durer. Nintendo révèle que les services en ligne pour les jeux 3DS et Wii U seront indisponibles dès le mois d'avril 2024.

Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. À partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. Notez que si un événement rendant compliquée la continuité des services en ligne pour 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Via le Nintendo France.

Le constructeur précise également que cet arrêt concerne « des logiciels exclusifs à la New Nintendo 3DS ». Big N plante donc un clou de plus dans le cercueil de ces consoles mythiques pour des raisons totalement opposées.

Fin des services en ligne 3DS et Wii U, quid de la Banque Pokemon ?

La fin des services en ligne sur les jeux 3DS et Wii U signifie t-elle que la Banque Pokemon sera inaccessible ? Elle est sauvée, mais ce ne sera peut-être pas le cas dans le futur. « Cela pourrait également changer plus tard » indique la firme. Une bonne nouvelle pour les fans de la franchise légendaire, même si une menace plane toujours au-dessus de sa tête. Mais qu'en est-il du reste ? Big N a fourni quelques explications détaillées.

À partir du mois d'avril 2024, le mode online des jeux 3DS et Wii U sera indisponible, mais les fonctionnalités non liés à une connexion internet ne disparaitront pas. Vous pourrez rejouer en boucle à MK8 en solo, ou à plusieurs en local, si vous en avez envie. Cette décision impacte bien sûr les productions Nintendo, mais également celles d'autres éditeurs. « À quelques exceptions près, tous les services en ligne des logiciels 3DS et Wii U prendront fin. Contactez les éditeurs pour en savoir plus sur les services en ligne de leurs logiciels ».

Si les achats eshop ont été supprimés, il sera encore possible, même après cette date, de retélécharger vos titres acquis ainsi que les mises à jour associées. Enfin, StreetPass fonctionnera toujours, mais pas SpotPass. « StreetPass utilise la communication locale entre des consoles de la famille Nintendo 3DS, ce qui veut dire que la fonctionnalité sera toujours disponible, même après la fin des services en ligne. Cependant, comme SpotPass est basé sur la communication en ligne, cette fonctionnalité ne sera plus disponible ».

Cette annonce de Nintendo était inévitable, mais ça déçoit beaucoup certains. Au global, des twittos regrettent cet arrêt des fonctionnalités en ligne. Surtout pour Splatoon 1 et Mario Kart 8 qui viennent à peine de revenir. Pour d'autres, c'est un signe supplémentaire que le constructeur est totalement tourné vers l'avenir. Avec, entre autres, la Nintendo Switch 2 en ligne de mire.