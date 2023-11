Un événement Nintendo est toujours un moment marquant, et il se trouve qu'une nouvelle présentation est attendue très prochainement. Voici ce que nous savons.

Au-delà des gros AAA, la Nintendo Switch s'enrichit continuellement de jeux indépendants. Et cela au même titre que d'autres plateformes telles que le PC, la PS5 et la Xbox Series. Cet aspect est crucial pour de nombreux joueurs, qui ne se passionnent pas uniquement pour les dernières sorties de Mario ou Zelda. Dans cette optique, Nintendo prévoit de mettre en lumière les prochains titres indépendants à rejoindre sa console.

Un Nintendo Indie World, à quoi s'attendre ?

C'est officiel et unIndie World de 20 minutes est annoncé pour le mardi 14 novembre 2023 à 18h00. Ce sera l'occasion idéale de découvrir les futurs trésors indépendants que Nintendo a en réserve.

Fidèle à une tradition désormais bien établie, de nombreux joueurs spéculent déjà sur la présence de Hollow Knight: Silksong. L'un des titres indépendants les plus attendus, qui se fait discret depuis un moment. L'espoir est permis d'en apprendre davantage. D'après les rumeurs, notamment celles du leaker réputé Pyroro, nous pourrions également avoir droit à une annonce concernant la version Nintendo Switch de Outer Wilds. Quant au reste, la surprise reste entière.

Bien qu'Outer Wilds soit annoncé depuis des années sur Nintendo Switch et ait été confirmé à plusieurs reprises, redonnant espoir aux joueurs, les nouvelles se font rares depuis un certain temps. Cet Indie World pourrait bien être l'occasion d'avoir des informations plus concrètes, telles qu'une potentielle date de sortie.

Outer Wilds est considéré comme culte pour plusieurs raisons. Son approche novatrice de l'exploration spatiale, où la curiosité et la découverte sont récompensées plutôt que le combat, lui confère une place unique dans le genre. La structure en boucle temporelle du jeu permet de créer aussi une narration très forte. Poussant les joueurs à résoudre des énigmes à l'échelle d'un système solaire qui change constamment. C'est ce mélange d'exploration libre, de mystère et de récits qui fait d'Outer Wilds une œuvre assez marquante pour le jeu vidéo.