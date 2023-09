Ça y est ! Big N vient d'annoncer un nouveau Nintendo Direct imminent et il devrait être le théâtre de grosses annonces.On fait le point sur les jeux qui pourraient être révélés et les rumeurs.

C’est une petite habitude de Big N. A chaque rentrée son Nintendo Direct. Les rumeurs se faisaient plus insistantes ces derniers jours : l’éditeur tiendrait bien un nouvel événement pour faire la lumière sur les prochaines grosses sorties de sa console hybride. Des on-dits qui relevaient plus du bon sens qu’autre chose, mais la foire aux spéculations et aux leaks allait de bon train. L’éditeur vient enfin mettre un terme à ce brouhaha : un nouveau Nintendo Direct a été confirmé.

Le Nintendo Direct de septembre confirmé

Big N est enfin sorti du silence : un nouveau Nintendo Direct a bien été annoncé ce mardi. L’événement se tiendra le 14 septembre 2023 à 16h00 et la présentation s’annonce des plus généreuses avec 40 minutes de présentation. L'éditeur mettra avant tout en lumière les jeux Nintendo Switch qui sortiront d'ici cet hiver.

Une partie du programme serait en revanche déjà connue. Le leaker Pyoro_X, visiblement bien informé sur la marque, s’est amusé à teaser quelques jeux Nintendo Switch qui seraient montrés. Il faudrait donc s’attendre au retour de Super Princess Peach, qui viendrait dévoiler de nouvelles informations à son sujet, probablement avec une bande-annonce inédite. Un nouveau projet autour de Donkey Kong et de Mario serait également attendu sans que l’on n’en sache plus à ce sujet. Il serait également question de remakes de jeux DS et Wii sur la console hybride, mais l’annonce que tout le monde risque de guetter, c’est le comeback de la licence F-Zero, trop longtemps mise au placard. Peut-être le fameux F-Zero GX Remaster qui avait tant fait parler il a quelque temps ?

La Nintendo Switch 2 au programme ?

La grande question demeure : est-ce que la Nintendo Switch 2 sera dévoilée ou ne serait-ce qu’évoquée ? Ca semble plus qu'improbable, même si le très bien renseigné Jeff Grubb le disait lui-même, Big N n’écarterait pas la possibilité de dévoiler sa console nouvelle génération d’ici la fin de l’année. Les probabilités sont à ce stade quasi inexistantes, mais sait-on jamais. Là aussi les rumeurs vont et viennent. Selon les dernières en date, le constructeur aurait montré sa Nintendo Switch 2 aux développeurs lors de la Gamescom avec une version optimisée de Zelda Breath of the Wild en 4K 60fps et la fameuse démo technique Unreal Engine 5 Matrix Awakens avec du DLSS de Nvidia et du ray tracing.