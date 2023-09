Il y aura t-il un Nintendo Direct en septembre 2023 ? C'est la rumeur insistante de ces derniers jours, bien que rien n'ait été encore confirmé à ce stade. Mais vu que Big N a pour habitude d'annoncer ses événements à la toute dernière minute, tout est encore possible. Alors quels jeux attendre ? Selon des bruits de couloir, ce nouveau rendez-vous serait le théâtre du retour ultra demandé d'une franchise iconique.

Des leaks sur le Nintendo Direct de septembre 2023 ?

Si Big N ne déroge pas à ses habitudes, le constructeur devrait officialiser prochainement le Nintendo Direct de septembre 2023. Mais en attendant, c'est la traditionnelle foire aux spéculations, rumeurs et leaks. Et justement, le twittos Pyoro_X s'est visiblement amusé à teaser le contenu de cet événement incertain. On commence tout doucement avec le comeback de Super Princess Peach pour de nouvelles infos d'après l'internaute. Il n'a pas étayé, mais si ça se vérifie, il y aura probablement un trailer inédit de gameplay, et peut-être une fenêtre de sortie ?

Ensuite, il apparaît que ce nouveau Nintendo Direct pourrait réserver une annonce autour de Donkey Kong et de Mario. Pyoro_X a en effet teasé quelque chose à partir d'un gif du film Super Mario Bros. Certains pensent à un long-métrage d'animation avec le primate, quand d'autres supputent que ça ressemble davantage à un indice pour un jeu Mario Vs. Donkey Kong inédit. Sans entrer dans les détails, il mentionne également des remakes de titres DS et Wii pour ce Nintendo Direct de septembre 2023. Mais on a gardé le meilleur pour la fin.

Dans un autre message, Pyoro_X déclare « Disons que les fans d'une certaine fonction MATLAB seront heureux avec le prochain Nintendo Direct » (via Twitter). Une manière détournée de dire que F-Zero sera enfin de retour très bientôt. Et selon lui, ce ne sera pas pour un jeu GBA offert dans le Nintendo Switch Online. Un nouvel épisode en route ? Peut-être pas. Big N pourrait plutôt faire le pari d'un remaster pour la Switch.

Crédits : YouTube / Nintendo.

F Zero GX Remaster, Mario vs Donkey Kong, les dernières rumeurs

Si l'on s'en tient à une précédente rumeur, Next Level Games (Mario Strikers Battle League Football) pourrait sortir F-Zero GX Remaster. Un portage HD du jeu Gamecube sorti en 2003. Une future annonce du Nintendo Direct pour fêter les 20 ans du soft ? Ce serait un beau cadeau et ça pourrait permettre à Nintendo de prendre la température sur la popularité de la saga. Néanmoins, à l'été dernier, Big N avait semble t-il fermé la porte à un retour de la licence. « Si on est réalistes, il est difficile de développer de nouveaux titres et remakes, y compris des suites, pour chaque jeu Nintendo que les gens nous réclament. Mais nous sommes reconnaissants et apprécions les attentes de nos fans vis-à-vis de nos jeux ».

F-Zero GX Remaster, Mario vs Donkey Kong, Super Princess Peach ou encore les remakes de jeux DS et Wii peuvent-ils réellement être du Nintendo Direct de septembre 2023 ? Pyoro_X a l'air d'avoir assez bonne réputation en matière de leaks, même si les pincettes sont de rigueur. À son actif, il aurait révélé des détails sur Super Mario Bros Wonder, sur le remake de Super Mario RPG ou encore sur l'arrivée de Toutombe dans Pokemon Ecarlate et Violet.