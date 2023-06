Zelda : Tears of the Kingdom faisait partie des jeux les plus attendus de l'année et le titre de Nintendo a cristallisé l'attention du public à chacune de ses apparitions avant sa sortie. Maintenant que TOTK est entre les mains de millions de joueurs à travers le monde, les prochaines exclusivités Switch vont avoir droit à un peu plus d'attention. Et Big N ne voudrait pas tarder à montrer que du lourd arrive sur sa console hybride. Les rumeurs indiquent que l'entreprise japonaise pourrait mettre ses productions en valeur lors d'un gros Nintendo Direct très prochainement.

Le Nintendo Direct se précise encore un peu plus

Le site Nintendo Every a fait une découverte intéressante sur le site officiel du Nintendo Direct. La page consacrée aux conférences de l'entreprise a été mise à jour. En général, cela arrive peu de temps avant qu'un Nintendo Direct soit annoncé puis diffusé dans la foulée sur les canaux de communication de Nintendo. En tout cas, cela corrobore les propos tenus par le journaliste Jeff Grubb, il y a quelques jours.

Il indiquait qu'un Nintendo Direct se tiendrait très probablement au mois de juillet, en plus de celui organisé habituellement au mois de septembre. Au moment de sa déclaration, Jeff Grubb était incapable de préciser ce qui serait montré lors du Nintendo Direct. Depuis, la hype monte chez les fans, car une information capitale indique que Metroid Prime 4, attendu comme le messie depuis des années, pourrait enfin se dévoiler lors de l'événement.

Les joueurs Switch dans le flou sur les productions à venir

En effet, Nintendo a publié un formulaire sur son site officiel demandant aux fans de renseigner leur mail pour obtenir les dernières informations concernant le jeu développé par Retro Studios. Bien sûr, il ne faut pas oublier Pikmin 4, qui sort le 21 juillet prochain. Le timing semble être parfait pour faire monter la sauce autour du jeu de stratégie en temps réel avant sa parution.

Rappelons que le dernier Nintendo Direct centré sur les productions à venir sur Switch date quand même de février. Au-delà des prochains mois, il est donc difficile d'y voir clair sur ce qui nous attend sur Nintendo Switch. Quoi qu'il en soit, entre le Summer Game Fest 2023 et le potentiel Nintendo Direct du mois de juillet, l'été sera en riche en émotions pour les fans de jeux vidéo du monde entier.