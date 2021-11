Après avoir célébré Super Mario en 2020, Nintendo fête cette année les 35 ans de The Legend of Zelda. En attendant un nouvel épisode digne de ce nom, le constructeur improvise avec les moyens du bord.

Pour tous ceux qui n'auraient pas envie de céder aux appels du pied consuméristes de la Game & Watch The Legend of Zelda dévoilée cet été, Nintendo Japan vient de mettre en ligne non pas un, ni deux, mais bien trois portails respectivement dédiés à The Legend of Zelda, The Adventure of Link et l'incontournable Link's Awakening. Et joyeux anniversaire.

I am (not) error

Faute de profiter d'une compilation digne de ce nom (coucou The Legend of Zelda : Collector's Edition), Nintendo a donc choisi de revenir lui-même en détail sur les trois premières aventures du plus célèbre des Hyliens, en dévoilant bon nombre d'artworks d'époque, liftés pour l'occasion. Le moment est idéal pour redécouvrir en détails les personnages de la série Zelda alors seulement composés d'une poignée de pixels. La galerie des ennemis parfaitement dans son jus devrait rappeler quelques bons souvenirs tout droits sortis des années 1980 aux moins jeunes d'entre vous. Si certains crieront sans doute au blasphème en découvrant les retouches de certains visuels, comment ne pas craquer devant les artworks plein écran du splendide épisode Game Boy, dont nous reparlions il y a peu à la faveur d'un livre-hommage.

Ces illustrations d'époque nous amèneraient presque à regretter le temps jadis où chaque sortie de jeu s'accompagnait d'une notice en bonne et due forme. Il se trouve que la vie est parfois bien faite, puisque les trois notices originales sont proposées gratuitement en téléchargement ! Les plus avertis scrolleront jusqu'en bas de chaque page, les autres cliqueront sur chacun de ces liens, non sans nous remercier au passage :

Voilà un (sinon trois) petit shot de nostalgie tout ce qu'il y a de plus gratuit, et les historiens du jeu vidéo qui se cachent parmi vous mesureront à sa juste valeur cette offrande qui émane de Nintendo, une entreprise qui a pourtant pour habitude de tout monnayer. C'est donc ça, avoir 35 ans ?

Et pour ceux qui préfèrent regarder vers l'avenir, rappelons que Breath of the Wild 2 est officiellement attendu pour 2022.