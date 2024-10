Les leaks et les rumeurs disaient donc vrai ! Big N avait bien une nouveauté hardware à annoncer et on est effectivement très loin de la Nintendo Switch 2.

Depuis quelques semaines, un bruit de couloir persistant clame haut et fort que Nintendo était en train de préparer une annonce. Ca a pris de l'ampleur il y a deux semaines de cela avec la découverte d'un dépôt officiel du constructeur pour un nouveau dispositif sans fil « CLO-001 ». Un mystérieux appareil compact équipé d'un capteur mmWave de 24 GHz pour suivre des mouvements ou détecter de façon précise des gestes. On sait désormais à quoi s'en tenir puisque Nintendo a fait sa fameuse grosse annonce, et ça calme. Oubliez totalement la Switch 2.

Un réveil en fanfare pour les fans de Mario, mais pas que

Lorsque ce brevet sur le dispositif sans fil « CLO-001 » est apparu sur la Toile, les spéculations étaient nombreuses mais une théorie a pris le dessus sur les autres. Beaucoup d'internautes y ont vu le retour d'un vieux projet de Nintendo appelé « Quality of Life ». « Notre objectif est de permettre aux consommateurs de faire des efforts quotidiens pour améliorer leur qualité de vie de façon amusante en rendant visible le statut de sommeil et de fatigue » déclarait la société en 2014. La semaine dernière, l'un d'eux a même dit « l'annonce sera un truc comme la rumeur du réveil Nintendo » en réponse à un teasing du leaker NateTheHate. Et il a vu juste !

Big a annoncé officiellement le Nintendo Alarmo, un réveil musical connecté et intelligent capable de détecter vos mouvements pendant la nuit et quand vous vous levez pour jouer des sons, comme des tirs de Splatoon 3 ou la récupération de pièces dans un jeu Mario. Si la société veut pouvoir capter vos gestes, c'est dans l'optique d'ajuster la musique quand vous vous étirez ou que vous vous retournez. « La sonnerie baisse en intensité lorsque vous vous mettez à bouger » explique Nintendo sur son site officiel. Par contre, si vous traînez, l'intensité va alors augmenter pour vous pousser à sortir du lit. Vous n'aurez plus d'excuse de retard, sauf si vous décidez de mettre un coup dans l'appareil.

Si vous réussissez à vous lever, le Nintendo Alarmo se mettra en mode fanfare pour vous féliciter et la sonnerie s'arrêtera d'elle-même. Ce réveil musical comportera 7 variantes, appelées aussi « Scènes » avec des musiques et sons différents, de cinq jeux pour 35 sonneries au total donc. Parmi les titres disponibles au lancement, il y a Splatoon 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Odyssey, Pikmin 4 et The Legend of Zelda Breath of the Wild, en sachant que tout cela est amené à évoluer.

Le Nintendo Alarmo prévoit en effet d'ajouter d'autres sonneries via des mises à jour gratuites. Dans le trailer d'annonce, le constructeur révèle déjà l'existence de musiques liées à Mario Kart 8 Deluxe ou à Animal Crossing New Horizons. Si cette nouveauté hardware n'hésitera pas à vous harceler légèrement pour vous extirper du lit, comme tout réveil finalement, il sera aussi utile pour vous aider à vous détendre parait-il. L'appareil sera en mesure de diffuser des sons relaxants au coucher. Et lorsque vous vous endormirez, un suivi du sommeil et des mouvements s'activera avec des historiques complets à disposition. Enfin, si vous prêtez attention à l'affichage, vous pourrez voir des personnages de la firme s'animer à chaque heure.

Le réveil musical Alarmo sera vendu 99,99€ en exclusivité temporaire aux abonnés Nintendo Switch Online jusqu'à la mi-janvier 2025. Par la suite, les revendeurs habituels seront autorisés à proposer l'appareil en vente.

Source : Nintendo France.