Avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus, NieR Automata est un gros carton commercial en plus d'avoir été un succès critique. C'est le jeu qui a permis de faire exploser la licence créée par l'extravagant Yoko Taro. Une oeuvre étrange et classique à la fois qui a transporté les joueuses et joueurs. Des fans qui étaient là à l'époque de Drakengard et qui n'attendent qu'une chose : un nouveau jeu NieR. Au vu des ventes, il n'y a pas vraiment de raison que ça ne se fasse pas, mais le développement pourrait être un peu plus compliqué cette fois.

NieR 3 en danger chez PlatinumGames ?

Yoko Taro et Yosuke Saito, le producteur de la franchise, joue avec les nerfs des fans sur l'existence d'un NieR 3. À plusieurs reprises ces derniers mois, des teasings auraient été postés en ligne ou diffusés lors d'un concert. De plus, voici ce que Saito-san a déclaré un peu plus tôt cette année. « Cela fait maintenant quelque temps que je parle de mon envie de faire quelque chose avec Yoko et [Keiichi] Okabe (ndlr : le compositeur de la série). J'aurai des choses plus concrètes à dire dans un avenir relativement proche. Il se peut que ce soit NieR, il se peut que ce ne soit pas NieR (rires). C'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment ».

On sait aussi que Yoko Taro réfléchit a d'autres projets depuis un certain temps, et NieR 3 pourrait bien être un candidat tout trouvé. Mais de nouvelles découvertes inquiètent sur l'hypothèse d'un nouveau jeu. Comme vous le savez, Hideki Kamiya a quitté PlatinumGames pour fonder CLOVERS qui développera Okami 2 avec M-TWO et Machine Head Works.

Mais sur Reddit, un internaute s'est aperçu que ce n'était pas du tout le seul départ. Kenji Saito (Metal Gear Rising), Takahisa Taura (Astral Chain, Nier Automata), Masaki Yamanaka (The Wonderful 101), ainsi qu'Asebe Tinari (Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon) ont retiré tout mention de PlatinumGames sur leur réseau. Le game director de Bayonetta Origins a même quitté le Japon pour retourner en Finlande.

Des départs qui interrogent

Cet exode de développeurs PlatinumGames intervient au moment où Hideki Kamiya a révélé son nouveau studio et son premier projet. Est-ce lié ? Ce n'est pas impossible. Lors d'une interview, Kamiya-san a bien confirmé être parti pour des différents créatifs avec Atsushi Inaba, l'un des fondateurs, et sur la direction prise par la société. Pour le créateur, il n'était plus possible d'exprimer sa créativité et cela aurait tué son esprit artistique. Le Project G.G et l'orientation service malgré le bide de Babylon's Fall seraient des raisons de la rupture.

Alors quel est le rapport avec NieR 3 ? Eh bien les choses pourraient bien se compliquer pour le prochain jeu avec tous ces départs, qui vont peut-être continuer dans les mois à venir. Certes, la licence est née et perdure grâce à Yoko Taro, mais le partenariat avec PlatinumGames sur NieR Automata avait permis d'offrir une dimension action très solide. Si les développeurs quittent le studio petit à petit, il y a des chances que cela ait d'importantes conséquences si Square Enix décide éventuellement de faire encore appel à la société. Si vous voulez retrouver 2B, le DLC Nier Automata X Stellar Blade est toujours disponible.

Source : Reddit.