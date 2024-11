NieR Automata est un long-seller qui continue de faire des adeptes. Durant toute sa carrière, soit 7 ans, l'action-RPG plébiscité pour son histoire, ses personnages, son univers ou son gameplay s'est écoulée à plus de 8 millions d'exemplaires au total toutes plateformes confondues. Un énorme succès pour une oeuvre qui mérite donc d'être découverte, même encore aujourd'hui. Et grâce à une collaboration, un nouveau public va peut-être faire la connaissance de 2B d'ici quelques jours puisque NieR revient très bientôt dans un jeu adoré qui cartonne également.

2B et A2 de NieR reviennent dans Stellar Blade

Alors que les fans espèrent un nouveau jeu NieR dans les prochains mois ou années, la licence de PlatinumGames et de Square Enix s'invite dans Stellar Blade. L'un des plus gros cartons de l'année sur PS5 qui n'a pas laissé indifférent le créateur Yoko Taro. « C'est un jeu incroyable. Je dirais même qu'il est encore meilleur que NieR: Automata » a déclaré le papa de NieR. Cet amour réciproque a débouché sur l'annonce d'un crossover entre les deux franchises pour un DLC qui se dévoile totalement aujourd'hui.

« Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé ! Une fantastique collaboration alliant les univers de Stellar Blade et de NieR:Automata débarque ! NieR:Automata est un jeu qui a énormément inspiré Stellar Blade. La collaboration entre les directeurs Kim Hyung Tae et Yoko Taro, marquée par leur respect mutuel et leur créativité, a mené à cette joyeuse finalité » indique le PlayStation Blog.

Qu'attendre de ce DLC NieR X Stellar Blade ? 2B et A2 débarquent avec deux costumes. Ce sera le plus gros morceau de ce contenu additionnel, mais attendez-vous également à voir Émile qui viendra assurer l'intérim de vendeur. Auprès du personnage, qui sera doublé par Mai Kadowaki, il sera possible de se procurer 11 objets collaboratifs spéciaux. Ce DLC sera disponible sur PS5 dès le 20 novembre 2024 et ce n'est pas l'unique nouveauté de Stellar Blade. Quant au prix, on ne sait toujours pas si ce sera payant ou gratuit. Le trailer stipule seulement « achat et progression dans le jeu nécessaire pour déblocage », laissant planer le doute sur le modèle économique de ce DLC NieR X Stellar Blade.

Source : PlayStation Blog FR.