La licence NieR fait partie de ces franchises qui ont réussi à percer et à s’ouvrir au plus grand nombre alors qu’à l’origine, elle était de niche. Petit à petit, cette tendance se multiplie dans tous les genres. The Witcher 3 ou encore Elden Ring sont de bons exemples. Dans le cas de NieR, c’est Automata qui a mis le feu aux poudres. Et même après 7 années d’existence, le jeu cartonne et fascine toujours autant.

NieR Automata fait exploser les compteurs

NieR Automata a été largement salué par la critique. Entre son gameplay aux petits oignons, son univers intriguant, sa poésie constante et l’intelligence de sa narration, le jeu a tout pour plaire. Au-delà même de l’expérience manette en main, c’est un régal pour les yeux et les oreilles. Si le jeu est techniquement assez rugueux, la direction artistique est superbe au même titre que la mise en scène. Et c’est sans compter la bande originale, un délice qui fait partie des meilleures OST de jeux vidéo de tous les temps.

La dernière fois que le jeu nous a donné de ses nouvelles, en février 2024, il s’était écoulé à près de 8 millions d’exemplaires. Mais ça, c’était avant puisque les nouveaux chiffres sont tombés et ont fait grimper le total d’un million. En tout, NieR Automata a franchi la barre des 9 millions d'unités vendues, physiques et numériques cumulées. Un nouveau record explosé pour la franchise, c’est énorme. On le rappelle, avant Automata, NieR était une licence de niche qui avait toutefois sa communauté. Mais entre son créateur, l’excentrique Yoko Taro, qui ne jure que pour les sorties énigmatiques, un univers cryptique et des premiers jeux qui n’ont pas conquis les foules, difficile de percer et de dévoiler tout le potentiel de la franchise. Jusqu’à ce que Platinum Games ( Bayonetta) mette le nez dedans.

A quand un nouveau jeu ?

De tel chiffre de vente, si longtemps après la sortie, est une excellente nouvelle pour la suite de la licence. Il parait complètement inconcevable d'imaginer que tout soit fini avec NieR. D’ailleurs, tout le monde garde espoir concernant un potentiel NieR 3. Mais entre la communication mystérieuse et les nombreux mouvements au sein des studios, difficile d’y voir clair. On espère en tout cas retrouver la licence bientôt, et surtout pour de bon, et non pas dans une énième collaboration comme avec Rainbow Six Siege et Stellar Blade dernièrement.