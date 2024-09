On ne va pas se mentir, lors du State of Play, une surprise inattendue a été dévoilée, à laquelle personne ne s'attendait vraiment. De quoi attirer de nouveaux joueurs.

Les fans d’action-RPG ont eu droit à une belle surprise lors du dernier PlayStation State of Play. Stellar Blade, l'un des jeux les plus attendus, a dévoilé un crossover inattendu avec Nier: Automata. Deux univers futuristes, deux héroïnes emblématiques… Cette collaboration promet d’être mémorable !

Une collaboration qui intrigue pour Nier

Pour le moment, les détails du crossover restent encore bien mystérieux. Mais la bande-annonce présentée nous en dévoile déjà un peu. On y voit Eve, l’héroïne de Stellar Blade, prendre l’apparence de 2B, l’incontournable protagoniste de Nier: Automata. Dans une scène frappante, elle se retrouve au milieu de ruines rappelant le parc d’attractions abandonné de Nier, avec le Pod 042 à ses côtés. Cette simple scène soulève déjà beaucoup de questions sur le contenu de ce DLC à venir.

En plus de ce crossover, Stellar Blade a aussi annoncé une autre fonctionnalité : un nouveau mode photo. Celui-ci permettra aux joueurs de capturer des moments en personnalisant les expressions et les poses des personnages. Vous pourrez aussi ajouter des filtres, des bordures et diverses décorations pour peaufiner vos clichés. De quoi ravir les amateurs de captures d’écran et les créateurs de contenu !

Pour l’instant, aucune date précise n’a été annoncée pour ce DLC Nier: Automata ni pour le mode photo. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils sortiront avant la fin de l’année. En attendant, les fans peuvent déjà se plonger dans l’ambiance musicale du jeu. La bande-son originale de Stellar Blade est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming, avec plus de 180 morceaux à découvrir.

Cette collaboration entre Stellar Blade et Nier: Automata fait déjà beaucoup parler. Le mélange de ces deux univers est plus qu’intrigant, et les joueurs attendent impatiemment d’en savoir plus. Avec l’ajout du mode photo et de ce crossover, Stellar Blade se dote de fonctionnalités qui devraient enrichir l’expérience de jeu et attirer de nouveaux joueurs.

De votre côté, que pensez-vous de ce crossover ? Cela va-t-il vous convaincre de vous plonger dans Stellar Blade ?

Source : PlayStation