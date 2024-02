Yoko Taro ne s’arrêtera pas sur la réussite de NieR : Automata. Avec plus de 8 millions de ventes, notamment grâce à sa ressortie sur Nintendo Switch, le titre a assuré une certaine visibilité à sa licence, ainsi qu’un regain de popularité. Sauf, qu’il faut quand même avouer que depuis, la franchise n’a pas autant retrouvé le succès. Le remake de NieR (premier du nom), nommé Replicant, a reçu des critiques positives, mais il n’a pas égalé la performance d’Automata. Les jeux mobiles ont quant à eux eu du mal à se faire remarquer.

Dernièrement, on a même appris qu’un soft, jusque-là non officialisé, avait été annulé par le studio Tencent. Pourtant ce dernier avait réussi à voir une démo technique jouable, avec de la narration et des combats, preuve qu’il était bien avancé dans son développement. Néanmoins, Yoko Taro est loin d’en avoir fini avec son bébé, comme en témoigne cet intrigant message.

NieR 3 est bientôt là ?

Sur les réseaux sociaux, Yoko Taro est plutôt bavard et toujours très mystérieux. Il a l’habitude de poster régulièrement des remerciements à ses fans, ainsi que des photos de nourriture. Une vie bien plein ! Cette fois, toutefois, un mystérieux message a suscité une attention particulière : r3incarnationan. Techniquement, ça ne veut rien dire, pourtant les fans y voient l’annonce d’un nouvel épisode de la saga : NieR 3.

Si l’on tente de déchiffrer un peu, on s’aperçoit que l’on peut presque former le mot « réincarnation », avec évidemment le chiffre 3 qui met la puce à l’oreille. À noter que ce n’est pas la première fois que le réalisateur fait le coup. Il y a quelques jours, le mot « R3PENT » (se repentir) était apparu, lors de la tournée mondiale du NieR : Orchestra Concert. Encore une fois, le nombre trois a beaucoup fait réagir, bien que cette façon d'écrire en mêlant chiffres et lettres soit une norme dans l'univers de NieR.

On sort les pincettes !

Mais prenez garde ! Il faut prendre ces messages avec des pincettes, car Yoko Taro est aussi connu pour être farceur. De plus, il existe déjà un jeu nommé NieR : Réincarnation, qui fait justement partie des spin-offs mobiles de la licence. Seulement, ce dernier mettra fin à ses services en avril 2024, deux ans après son lancement. Il est possible que « r3incarnationan » ne soit qu’un hommage au jeu, de la part de son créateur, même si cela semble encore un peu tôt pour ça.

À ce stade, cela n’explique pas pourquoi le chiffre trois apparaît. Du côté des fans, ils se demandent si cela veut dire que la fin de Reincarnation est en fait liée au début d'un potentiel NieR 3. Et que veut dire ce R3PENT ? Beuacoup de questions et peu (aucune en fait) réponses. Mais on garde l'œil ouvert. Ce qui est sûr, c’est que Yoko Taro ne cesse d’exprimer son désir de créer une suite, si le public le veut. Et vu d'ici, la question ne se pose même pas.