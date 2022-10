Need For Speed Unbound, renommé NFS Unbound pour l'occasion, a fait ses débuts avec un nouveau style visuel qui semble plaire. Tout l'inverse de son collector qui va plutôt s'attirer des moqueries.

NFS Unbound est enfin une réalité ! Si le jeu étonne par son style graphique, nous avons eu le souffle coupé à la vue de son édition collector. Mais pas pour les bonnes raisons...

NFS Unbound, un collector de mauvais goût... et sans jeu

NFS Unbound a été annoncé par EA avec du gameplay et tout un tas d'infos sur ce retour important pour la série qui ambitionne de se réinventer. Pour cela, les développeurs de Criterion et de Codemasters Cheshire - studio qui a été fusionné avec Criterion - ont choisi un mélange entre une direction artistique réaliste et cartonnesque. C'est surprenant mais en voyant les différents extraits, ça a l'air plutôt réussi et bien dosé.

En revanche, il semblerait qu'il n'y ait eu absolument aucun contrôle sur l'édition collector du jeu. La pièce maitresse n'étant autre qu'un balaclava, une cagoule. On s'interroge sur ce qui a pu motiver ce choix. Le reste des goodies interpelle également avec 5 autocollants, des carnets de stickers pour écrire dessus, trois stylos peinture décorés et enfin, un steelbook... sans aucune copie du jeu à l'intérieur. Pas de miniature d'une voiture par exemple, pas de cohérence et l'ensemble ne semble pas valoir que les 28,81€ demandés sur Amazon.

Une cagoule, mais dans quel but ?

Et vous, trouvez-vous également que nous sommes face à l'un des pires collectors jamais vus ? Quels goodies auriez-vous préféré à la place ? Dites-nous tout en commentaires.