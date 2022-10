Après 30 ans d’existence et cinq générations de consoles, la franchise Need for Speed veut se réinventer. Les rumeurs étaient vraies, le fameux NFS Unbound marquera un tournant pour la licence.

Bande-annonce et premiers détails de NFS Unbound

La surprise a été gâchée quelques jours avant son annonce, mais c’est officiel : NFS Unbound sortira le 2 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series et PC. Pas de consoles anciennes générations comme les rumeurs le laissaient entendre donc. L’épisode se distinguera bel et bien de ses aînés en proposant une direction artistique bien différente de ce à quoi les fans sont habitués. Need for Speed Unbound troque le réalisme pour un style graphique plus cartoonesque lors des phases de gameplay et les cinématiques.

Le titre proposera toujours des courses contre la montre, des policiers à semer et un système de qualifications hebdomadaires. L’objectif des pilotes en herbe : arriver jusqu’au Grand, la course de rue ultime de Lakeshore. Les modes garage et le tuning seront toujours de mise dans NFS Unbound, ainsi qu’une campagne solo entièrement jouable hors ligne. Elle sera centrée autour d’un système de mise avant chaque mission qu’il sera possible de décupler ou de perdre en cas d'échec.

Un accès anticipé à Need for Speed Unbound pour certains joueurs

Les joueurs pourront donc défier les protagonistes du mode solo dans l’ordre qu’ils veulent. Le rappeur A$AP Rocky incarnera par ailleurs le leader de la scène du Takeover, un nouveau mode de pilotage rejouable où la communauté devra se rassembler pour prendre le contrôle de la ville et « célébrer la conduite avec style plutôt que la vitesse pure. »

Quant au multijoueur, il sera composé du monde en tant que hub central où il sera possible de défier des adversaires dans certains endroits spécifiques. Jeu de 2022 oblige (ou pas), le crossplay entre toutes les plateformes sera bien de la partie. EA entend en tout cas améliorer la simulation avec NFS Unbound en proposant une résolution 4K à 60 fps couplée à une physique de voiture à haut taux de rafraîchissement.

Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. Les membres EA Play bénéficieront d’un accès anticipé à Need for Speed Unbound de 10 heures dès le 29 novembre.