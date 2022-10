Saviez-vous que Netflix avait des codes secrets à rentrer ? Ils permettent d’accéder à des catégories et sous-catégories cachées. Une fonctionnalité cachée, qui vous laisse découvrir plus facilement des films et séries. Voici la liste complète.

Envie de découvrir le catalogue Netflix comme jamais ? Si vous êtes accro à la plateforme, vous n’êtes pas sans savoir qu’il peut parfois être difficile de filtrer les contenus de la plateforme selon des critères bien précis. Si vous êtes d’humeur à regarder un film ou une série d’une catégorie bien précise ? C’est possible grâce à des codes secrets.

La liste des codes secrets de Netflix

Trouver un film allemand, une comédie LGBT, ou un film d’horreur avec serial killer en quelques secondes ? C’est possible grâce aux catégories et sous-catégories cachées accessibles uniquement via les codes secrets de Netflix. Pour les rentrer, allez dans la barre de recherche depuis votre TV et tapez l’un des numéros ci-dessous. Sur ordinateur, il faudra se rendre à l’adresse « www.netflix.com/browse/genre/NUMERO», puis accolez-lui l’un des codes Netflix. Pour trouver facilement l’une des catégories qui vous intéresse, appuyez sur sur les touches Ctrl+F ou Cmd+F de votre clavier.

Action & Aventure

Action & Aventure (1365)

Films d'action asiatiques (77232)

Les grands classiques Action & Aventure (46576)

Comédies d'action (43040)

Thrillers d'action (43048)

Aventures (7442)

Comics et Films de Superhéros (10118)

Westerns (7700)

Films d'espionnage (10702)

Films d'arts martiaux (8985)

Films de guerre & action (2125)

Anime

Anime (7424)

Animation pour adultes (11881)

Anime SF (2729)

Anime comique (9302)

Anime d'action (2653)

Anime d'horreur (10695)

Anime dramatique (452)

Anime fantastique (11146)

Films d'animation japonaise (3063)

Histoires d'animaux (5507)

Séries d'animation japonaise (6721)

Autres

Art et essai (29764)

Film noir (7687)

Films de gangsters (31851)

Films expérimentaux (11079)

Films fantastiques (9744)

Films sur la foi et la spiritualité (52804)

Histoires sataniques (6998)

Satires (4922)

Seulement sur Netflix (839338)

Stand-up (11559)

Tous les films (34399)

Épopées (52858)

Comédies

Comédies (6548)

Anime comique (9302)

Comédies burlesques (10256)

Comédies d'horreur (89585)

Comédies de fin de soirée (1402)

Comédies dramatiques (869)

Comédies farfelues (9702)

Comédies musicales (13335)

Comédies politiques (2700)

Comédies pour ados (3519)

Comédies romantiques (5475)

Comédies sportives (5286)

Comédies étrangères (4426)

Mockumentaires (26)

Satires (4922)

Stand-up (11559)

Documentaires

Documentaires (6839)

Documentaires biographiques (3652)

Documentaires historiques (5349)

Documentaires musique et concerts (90361)

Documentaires policiers (9875)

Documentaires politiques (7018)

Documentaires religieux (10005)

Documentaires spiritualité (2760)

Documentaires sportifs (180)

Documentaires sur l'armée (4006)

Documentaires voyages et aventure (1159)

Documentaires étrangers (5161)

Docus sciences et nature (2595)

Docus société et culture (3675)

Drames

Drames (5763)

Drames LGBTQ (500)

Drames biographiques (3179)

Drames inspirés de faits réels (3653)

Drames inspirés de livres (4961)

Drames policiers (6889)

Drames politiques (6616)

Drames romantiques (1255)

Drames sociaux (3947)

Drames sportifs (7243)

Drames sur l'armée (11)

Drames sur les destins de stars (5012)

Films classiques

Films classiques (31574)

Action et aventure classiques (46576)

Classiques romantiques (31273)

Comédies classiques (31694)

Comédies musicales classiques (32392)

Drames classiques (29809)

Film noir (7687)

Films de guerre classiques (48744)

Films muets (53310)

SF et fantastique classiques (47147)

Séries classiques (46553)

Thrillers classiques (46588)

Westerns classiques (47465)

Épopées (52858)

Films d'horreur

Films d'horreur (8711)

Comédies d'horreur (89585)

Films d'horreur avec des vampires (75804)

Films d'horreur avec des zombies (75405)

Films d'horreur culte (10944)

Films d'horreur et surnaturel (42023)

Films d'horreur sur les abysses (45028)

Films d'horreur sur les loups-garous (75930)

Films d'horreur étrangers (8654)

Films de monstres (947)

Films de slashers et tueurs en série (8646)

Histoires sataniques (6998)

Épouvante avec ados (52147)

Films indépendants

Films indépendants (7077)

Comédies indépendantes (4195)

Drames indépendants (384)

Films d'action et d'aventure indépendants (11804)

Films expérimentaux (11079)

Films romantiques indépendants (9916)

Thrillers indépendants (3269)

Films internationaux

Cinéma africain (3761)

Cinéma australien (5230)

Cinéma belge (262)

Cinéma coréen (5685)

Cinéma latino-américain(1613)

Cinéma du Moyen-Orient (5875)

Cinéma néozélandais (63782)

Cinéma russe (11567)

Cinéma scandinave (9292)

Asie du Sud Est (9196)

Cinéma espagnol (58741)

Cinéma grec (61115)

Cinéma allemand (58886)

Cinéma français (58807)

Cinéma d'Europe de l'Est (5254)

Pays-Bas (10606)

Cinéma irlandais (58750)

Cinéma japonais (10398)

Cinéma italien (8221)

Cinéma indien (10463)

Cinéma chinois (3960)

Cinéma britannique (10757)

Films jeunesse et famille

Films jeunesse et famille (783)

Disney (67673)

Films inspirés de livres jeunesse (10056)

Films pour la famille (51056)

Films pour les 0-2 ans (6796)

Films pour les 11-12 ans (6962)

Films pour les 3-4 ans (6218)

Films pour les 5-7 ans (5455)

Films pour les 8-10 ans (561)

Histoires d'animaux (5507)

Musique pour les enfants (52843)

Pour enfants (27346)

Séries animées (11177)

Éducatif jeunesse (10659)

Films de Noël

Films britanniques de Noël pour enfants et familles (1527064)

Films canadiens de Noël pour enfants et familles (1721544)

Films de Noël bonne humeur jeunesse et famille (1475066)

Films de Noël jeunesse et famille (1474017)

Films de Noël loufoques jeunesse et famille (1475071)

Films de Noël pour enfants et familles des années 1990 (1476024)

Films de Noël pour la famille et les 11-12 ans (1477206)

Films de Noël pour la famille et les 5-7 ans (1477201)

Films de Noël pour la famille et les 8-10 ans (1477204)

Films de Noël pour les familles (1394522)

Films européens de Noël pour enfants et familles (1527063)

Films romantiques de Noël (1394527)

Films romantiques

Films romantiques (8883)

Classiques romantiques (31273)

Comédies romantiques (5475)

Drames romantiques (1255)

Films d'amour incontournables (502675)

Films romantiques indépendants (9916)

Films romantiques torrides (35800)

Films étrangers romantiques (7153)

Romance excentrique (36103)

Films sportifs

Films sportifs (4370)

Arts martiaux, boxe et catch (6695)

Comédies sportives (5286)

Documentaires sportifs (180)

Drames sportifs (7243)

Films de boxe (12443)

Films de football (12549)

Films sur le baseball (12339)

Films sur le basket (12762)

Films sur le football (12803)

Films sur les arts martiaux (8985)

Sport et fitness (9327)

LGBTQ+

Films LGBTQ (5977)

Comédies LGBTQ (7120)

Documentaires LGBTQ (4720)

Drames LGBTQ (500)

Films LGBTQ romantiques (3329)

Séries LGBTQ (65263)

Musique

Musique (1701)

Comédies musicales (13335)

Comédies musicales (55774)

Comédies musicales Disney (59433)

Comédies musicales classiques (32392)

Comédies musicales sur les destins de stars (13573)

Concerts de musiques du monde (2856)

Concerts rock et pop (3278)

Danse et concerts urbains (9472)

Jazz et easy listening (10271)

Musique country et western / folk (1105)

Musique d'Amérique latine (10741)

Musique pour les enfants (52843)

SF et fantastique

SF et fantastique (1492)

Action, SF et fantastique (1568)

Aliens et SF (3327)

Aventures de SF (6926)

Drames de SF (3916)

Films d'horreur et SF (1694)

Films fantastiques (9744)

SF & Fantasy étrangers (6485)

SF et fantastique classiques (47147)

SF et fantastique culte (4734)

Thrillers de SF (11014)

Séries

Séries (83)

Docu-séries (10105)

Mini-séries (4814)

Pour enfants (27346)

Séries SF et fantastique (1372)

Séries british (52117)

Séries classiques (46553)

Séries comiques (10375)

Séries coréennes (67879)

Séries culte (74652)

Séries d'action et d'aventure (10673)

Séries d'intrigue (4366)

Séries d'épouvante (83059)

Séries dramatiques (11714)

Séries policières (26146)

Séries sur l'armée (25804)

Téléréalité (9833)

Émissions de cuisine et voyages (72436)

Émissions sciences et nature (52780)

Séries pour ados

Séries pour ados (60951)

Comédies pour ados (3519)

Drames pour ados (9299)

Épouvante avec ados (52147)

Thrillers