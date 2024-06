Nous y sommes enfin, c’est l’été ! Les journées se rallongent d’elles-mêmes et les soirées ciné aussi. Ça tombe bien, Netflix accueille encore plusieurs nouveautés cette semaine, tout comme Prime Video et Disney+. Sur la plateforme au N rouge, on notera quelques nouveaux films et le retour de séries appréciées, mais aussi l’arrivée d’une petite nouvelle.

Tous les films Netflix du 24 au 30 juin

En termes de films, on voit qu’on arrive à la toute dernière semaine du mois. Pas grand-chose à se mettre sous la dent cette fois, mais il faut dire que les semaines précédentes étaient déjà bien chargées. Dans les prochains jours, ce sont donc trois longs métrages qui rejoindront le catalogue Netflix.

Tout d’abord, l’Esquisse de nos vies, film dramatique japonais qui risque de faire couler de très nombreuses larmes. On y suit deux ados condamnés qui cherchent du réconfort et un peu d’amour pour supporter les derniers mois qui leur restent à vivre. Mais si vous êtes plutôt à vouloir vous évader, un peu de douceur et d’humour à l’américaine est aussi au programme avec Les Dessous de la Famille qui met en vedette Zac Efron, Nicole Kidman et Joey King, star de la série de films The Kissing Booth.

27/06 L'Esquisse de nos vies



28/06 Les dessous de la famille - une comédie hilarante avec Nicole Kidman, Joey King et Zac Effron



29/06 Dasara - un film d’action indien explosif et jusqu’en boutiste.



Toutes les séries de la semaine du 24 au 30 juin

Enfin, les séries ratissent plutôt large cette semaine sur Netflix. Si l’on a pas lister les nombreuses télé-réalités comme Qui est la Taupe ? ou encore Owning Manhattan, vous aurez tout de même de quoi faire à ce niveau-là. Sinon, on notera le grand retour de That ‘90s Show qui nous pond ici sa seconde partie après le gros succès de sa première parution. Retour gagnant pour cette série qui fait suite à la cultissime That ‘70s Show.

On aura ensuite pas mal de drame avec Oloture, qui suit la mission d’une journaliste qui infiltre un réseau de prostitution et de trafic d’êtres humains, mais aussi le retour d’Un Bail en Enfer, une série documentaire sur des faits divers glaçants. On clôturera ce tour de la semaine avec SupraCell, nouvelle série de science-fiction où plusieurs individus se retrouvent soudainement avec des capacités uniques et super puissantes. Mais ils sont loin, très loin d’être des super-héros traditionnels…

26/06 Un Bail en Enfer - saison 2 - nouvelle saison de la série documentaire sur des faits divers souvent dramatiques.



27/06 That '90s Show - partie 2



28/06 Oloture - une mini serie dramatique qui suit une journaliste qui infiltre un raison de traite humaine. Savage Beauty - saison 2