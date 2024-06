Cette semaine sur Netflix, c’est baignade interdite ! Ou en tout cas, pas vraiment conseillé. Que ce soit en bord de mer ou dans la Seine d’ailleurs. Rien à voir avec la pollution ou le fait que notre Président veuille aller y faire trempette avec la maire de la capitale, mais simplement parce qu’il y a un autre requin sous les flots. Oui, un vrai requin, dans la Seine… c’est la grosse thématique cette semaine sur Netflix…

Netflix sort les crocs cette semaine, toutes les sorties du 3 au 9 juin

Pas besoin d‘aller à Madagascar pour trouver sa dent de requin, Paris suffira. Cette semaine sur Netlfix, les squales sont de sortie avec 47 Meters Down, un film anxiogène et claustrophobique qui nous plonge au plus profond de l'océan dans un film sous tension. Deux plongeuses se retrouvent coincées dans une cage au fond de la mer et l’oxygène ne va pas tarder à manquer, mais remonter à la surface est impossible, des requins rodent… un film angoissant mais terriblement bien amené et surtout, très surprenant. À voir, vraiment.

Ensuite, c’est donc à Paris que les requins viendront croquer des cuissots. Sous la Seine, c’est l’historie improbable et narnardesque d’un requin ultra agressif venu se coincer dans le fleuve en pleine capitale. Manque de bol, un événement sportif doit avoir lieu prochainement, un vrai banquet pour le prédateur… À quelques semaines des J.O, on peut dire que le film sort à point nommé. Peut-être un petit plaisir coupable estival ? À surveiller. Dans tous les cas, c'est un vrai carnage en perspective cette semaine !

On notera enfin la présence de la trilogie Taken avec Liam Neeson toujours aussi énervé. Et coté séries, Sweet Tooth reprend le travail avec une troisième saison tandis que Hierarchy, sorte de Elite sauce coréenne, fait sa grande première. Quelques documentaires viendront fermer la marche, saupoudrée d’un peu de téléréalité, sinon, ce n’est pas marrant.

Les films de la semaine

3 juin 47 Meters Down



5 juin Sous la seine La trilogie Taken



6 juin Baki Hanma vs Kengan Ashura



Les séries Netflix de la semaine

6 juin Sweet Tooth saison 3

7 juin Hierarchy - une mini-série corréen à la Élite



Les autres programmes