Le mois d'octobre s'annonce chargé pour Netflix avec tout un tas de films et séries d'ores et déjà confirmés. Et ce n'est pas fini !

L'été c'est terminé, finito, l'automne arrive avec la pluie, ses couleurs brunes et ses froides températures. Une période idéale pour rester bien calé au fond de son canapé à regarder les nouveautés Netflix, Disney+ et Prime Video. Ce mois-ci d’ailleurs, Netflix met les petits plats dans les grands avec un large choix de programmes dont la suite de séries ultra appréciées, des films qui s'annoncent excellents et un documentaire très attendu. Pour ce mois d'octobre 2023 sur Netflix, on est donc en droit de s'attendre à du très, très lourd. Après un mois de septembre généreux qui aura notamment vu se finir Sex Education (parlons de la fin d’ailleurs tiens…), la plateforme va continuer à capitaliser sur ses gros succès, mais pas que.

Notez que ce ne sont ici qu'une partie des nouveautés qui vous attendent en octobre. Netflix dévoilera la liste complète de ses nouveautés un peu plus tard.

Les séries Netflix d'octobre 2023

Ca commence très fort puisqu'en octobre on retrouvera Lupin qui nous gratifiera de sa troisième saison. Une série extrêmement appréciée et populaire, surtout chez nous, portée par notre Omar Sy national. Succès toujours, Elite, que l'on ne présente même plus, aura quant à elle le droit à sa septième saison. Pour accompagner le gentleman cambrioleur et les étudiants en chaleur, de nouvelles séries feront leur apparition, comme La Chute de la Maison Usher, une série inspirée des œuvres d’Edgar Allan Poe, qui nous racontera la chute d’une dynastie familiale extrêmement puissante, ou encore NEON, qui nous amène à suivre trois amis à Miami qui tentent de percer dans la musique.

Lupin - Saison 3 - 5/10

- Saison 3 - 5/10 Everything Now - Saison 1 - 5/10

- Saison 1 - 5/10 Last One Standing - Saison 2 - 10/10

- Saison 2 - 10/10 Goodnight World - Saison 1 - 12/10

- Saison 1 - 12/10 La Chute de la Maison Usher - Saison 1 - 12/10

- Saison 1 - 12/10 NEON - Saison 1 - 12/10

- Saison 1 - 12/10 Bodies - Mini-Série- 19/10

- Mini-Série- 19/10 Yaratilan : La Créature - Mini-Série - 20/10

- Mini-Série - 20/10 Surviving Paradise - Saison 1 (téléréalité)- 20/10

- Saison 1 (téléréalité)- 20/10 Doona - Saison 1 - 20/10

- Saison 1 - 20/10 Elite - Saison 7 - 20/10

- Saison 7 - 20/10 Pluto - Saison 1 - 26/10

- Saison 1 - 26/10 Tore - Saison 1 - 27/10

Les nouveaux films Netflix du mois d'octobre

Côté films, on note l’arrivée de Ballerina, film d’action et drame sud-coréen qui n'a rien a voir avec le prochain spin-off de John Wick, Séminaire, un slasher très orienté comédie, ou encore Chicken Run, le film d’animation absolument culte des années 2000 qui aura prochainement le droit à une suite sur Netflix d’ailleurs. Mais s'il y a bien un film à surveiller plus que les autres en octobre, c’est bien Marchand de douleur, porté par Emily Blunt et Chris Evans. On y suit une mère célibataire qui se retrouve à accepter un job dans une entreprise pharmaceutique en faillite par dépit et elle se retrouve rapidement mêlée à une affaire d’extorsion qui la dépasse complètement. Un film haut en couleur avec un casting 5 étoiles.

Invitation à un Assassinat - 6/10

- 6/10 Ballerina - 6/10

- 6/10 Fair Play - 6/10

- 6/10 Il était une star - 11/10

- 11/10 Séminaire - 13/10

- 13/10 Le Diable pour Alibi - 17/10

- 17/10 Crypto Boy - 19/10

- 19/10 Old Dads - 10/10

- 10/10 Les ordres du Mal -27/10

-27/10 Marchands de douleur - 27/10

Les documentaires qui arrivent en octobre

Pour conclure ces nouveautés d'octobre, on jettera un œil à La Vie de Notre Planète, une série documentaire qui a de quoi faire saliver. Filmée avec soin par les équipes derrière l'excellent et sublime Notre Planète, narrée par Morgan Freeman et sa voix reconnaissable entre mille et produite par Steven Spielberg, la série a tout pour plaire et s'annonce assez incroyable. Les premières images parlent d’elles-mêmes d'ailleurs, c'est à couper le souffle. À travers plusieurs épisodes, on y vivra les premiers pas de la vie sur terre, l'arrivée des dinosaures et autres créatures fantastiques. Dépaysement garanti. Enfin, les amoureux de ballon rond pourront découvrir les coulisse de la vie d'une légende, avec le documentaire Beckham. Allez, on vous laisse deviner de qui ça parle.