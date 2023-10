Netflix fait le plein de nouveautés dès le début du mois de novembre. Films, séries, documentaires... on a de quoi faire même si l'on retiendra surtout l'adaptation d'un jeu légendaire signé Capcom. Et non, ce n'est pas encore Resident Evil.

Dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. On est en plein automne, il commence déjà à faire froid et le temps se couvre. Quoi de mieux que de se blottir sous un plaid sur son canapé avec un bon café ou un chocolat chaud ? Franchement, on aime tous se lover devant Netflix entre deux parties de jeux vidéo. Voici toutes les nouveautés à venir sur la plateforme SVOD pour ce début du mois de novembre 2023 (semaine 44), et il y a déjà pas mal de choses sympas à regarder.

Les séries Netflix de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023

Cette semaine sur Netflix, de nouvelles séries font leur entrée et d'autres reviennent avec une nouvelle saison sous le coude. Du côté des nouveautés, on accueille Cigarette Girl, une série qui nous transportera dans les années 60 pour nous faire suivre une jeune femme qui tente de trouver sa place à une époque difficile en Indonésie. Les férus de récits sur la Seconde Guerre mondiale pourront quant à eux se jeter sur Toute la lumière que nous ne pouvons voir, qui retrace la vie d'une adolescente aveugle qui croise un soldat allemand dans une France en fin de guerre. Enfin, si vous suivez Le Tailleur et Selling Sunset, vous serez ravi d'apprendre que de nouvelles saisons arrivent pour les deux programmes en ce début de novembre.

Enfin, l'adaptation très attendue d'Onimusha arrive enfin sur Netflix. L'anime inspiré du jeu culte est réalisé par le papa de la série Castlevania, l'un des gros succès de la plateforme. On retrouvera tout ce qui fait le sel de la franchise légendaire de Capcom : des samouraïs, des démons, des affrontements musclés et bien plus encore. A défaut d'avoir le droit à un nouveau jeu, on retrouvera donc la licence sur petit écran. Bientôt une série Dino Crisis ? Visiblement Capcom préfère transposer ses licences attendues en série que de nous offrir de nouveaux jeux. Oui, c'est ceci est le caprice d'un rédacteur, et alors ?

LES SERIES

Cigarette Girl - 2/11

Synopsis : « Dans les années 60, une brillante jeune femme en quête d'identité et d'amour défie la tradition au sein de l'industrie indonésienne des cigarettes aux clous de girofle.»

Toute la lumière que nous ne pouvons voir - 2/11

Synopsis : « Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le destin d'une adolescente française aveugle croise celui d'un jeune soldat allemand. D'après le best-seller d'Anthony Doerr. »

Le Mauvais Camp : La série - 3/11

Synopsis : « Lorsqu'un coup de filet médiatisé laisse un poste vacant parmi les barons de la drogue du Brabant, Eddy Beaumont voit une occasion en or de renflouer ses comptes. »

Le Tailleur : Saison 3 - 3/11

Synopsis : « Submergé par ses sentiments grandissants pour Esvet, Peyami doit faire un choix difficile entre leur amour et son amitié de toujours avec Dimitri. »

Selling Sunset : Saison 7 - 3/11

Synopsis : « Les agentes s'activent pour rester dans la course sur un marché de l'immobilier difficile. Y parviendront-elles malgré les rancunes et les tensions qui se sont installées ? »

Daily Dose of Sunshine - 3/11

Synopsis : « Une infirmière au grand cœur met tout en œuvre pour apporter un rayon de soleil aux patients de son service de psychiatrie, malgré un certain nombre de difficultés. »

LES ANIMES

Onimusha - 2/11

Synopsis : « Muni d'une arme démoniaque, un vagabond maître dans l'art du maniement de sabre fait équipe avec une confrérie de samouraïs pour écraser une révolte de morts-vivants. »

BLUE EYE SAMURAI - Blue Eye Samurai - 3/11

Synopsis : « Cherchant à se venger du père blanc qui a fait d'elle une paria dans le Japon de l'époque d'Edo, une jeune guerrière se fraye un chemin sanglant vers son destin. »

Les films de la semaine : humour et drame, à vous de voir

Les films Netflix de ce début novembre (S44) sont peu nombreux, mais tous très différents. On aura notamment le droit à de l'action et de la comédie avec Les Voleuses, portée par Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch. On y suivra l'histoire de trois femmes aussi séduisantes que redoutables qui vont tout faire pour s'offrir une vie de rêve et enfin toucher du doigt ce dont elles rêvent depuis des lustres : la liberté.

Si les comédies françaises ne sont pas votre truc, vous pourrez toujours jeter votre dévolu sur Nuovo Olimpo, une histoire d'amour entre deux hommes dans le Rome des années 70. Un film récompensé au festival du cinéma de Rome et chargé en émotion. Dans le doute, si rire et pleurer ne sont pas du tout votre truc, pourquoi ne pas jeter un œil sur Insubmersible ? Un film qui revient sur l'histoire vraie d'une femme qui se lance un défi de taille : celui de relier Cuba à la Floride à la nage. Un bras de mer de 160 kilomètres tout de même.

LES FILMS

Voleuses - 1/11

Synopsis : « Lassée de la clandestinité, une voleuse professionnelle décide de se ranger… après une dernière mission de routine avec sa complice de toujours et une fougueuse nouvelle recrue. »

Nuovo Olimpo - 1/11

Synopsis : « Dans la Rome des années 70, Enea et Pietro se rencontrent par hasard dans un cinéma. Naît alors une passion inoubliable entre les deux hommes… que le destin séparera. »

Locked In -1/11

Synopsis : « Intriguée par les blessures dont souffre une patiente comateuse, une infirmière dévouée découvre un jeu de rivalités, d'infidélités, de trahisons… et même un meurtre. »

La Saison des ouragans -1/11

Synopsis : « La découverte par un groupe d'enfants d'un cadavre flottant dans un canal dévoile une réalité brutale et les sombres secrets d'une petite ville. »

Insubmersible -3/11

Synopsis : « À 60 ans, l'athlète Diana Nyad entreprend de réaliser le rêve le plus fou de sa vie : relier Cuba à la Floride à la nage sur une distance de plus de 160 kilomètres. »

Vacaciones de verano - 3/11

Synopsis : « Deux amis perdent leur travail et se retrouvent animateurs jeunesse dans un hôtel de luxe. Ils décident d'y emmener leurs enfants, en douce. »

Les documentaires de la semaine

Enfin, quelques documentaires sur Netflix cette semaine, avec notamment Les Mystères de la foi. Un reportage en plusieurs épisodes qui passe à la loupe les croyances qui gravitent autour d'objets mystiques, de véritables reliques catholiques. Autre temps fort de cette semaine, Sly : Stallone par Stallone. Comme Schwarzenegger, Stallone passe au crible toute sa carrière. De ses débuts compliqués, aux succès internationaux en passant par toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face. Un dinosaure parmi les dinosaures que l'on peut retrouver à l'affiche de The Expendables 4 d'ailleurs.

Jusqu'à ce que le meurtre nous sépare : Mini-série -1/11

Synopsis : « Jens Soering a-t-il assassiné les parents de sa petite amie en 1985 ? Ou était-ce elle ? Cette série documentaire aborde les mystères qui continuent d'entourer l'affaire. »

Les Mystères de la foi - 1/11

Synopsis : « Ces trésors sacrés auxquels on attribue des pouvoirs miraculeux sont conservés sous clé. Découvrez l'histoire de ces reliques catholiques… et le mystère qui les entoure. »

René Higuita: Comme un scorpion en cage - 2/11

Synopsis : « Ce documentaire Netflix raconte la vie du gardien colombien René Higuita, sa carrière révolutionnaire et la naissance du "scorpion", de ses origines modestes au statut de légende du foot. »

Sly: Stallone par Stallone - 3/11

Synopsis : « Sa passion pour le cinéma lui a permis d'échapper à une enfance difficile. D'outsider à légende hollywoodienne, Sylvester Stallone raconte comment il s'est fait un nom. »