Netflix enchaine les succès ces derniers temps et l'une des séries les plus marquantes de 2023 reviendra d'ailleurs prochainement. Un nouveau carton en perspective ? Non, mieux que ça encore.

La fin d’année 2023 a été riche en émotion et en contenu pour Netflix. La plateforme a mis les petits plats dans les grands et a enchaîné les succès. Séries et longs-métrages se sont succédés à une vitesse assez folle sur les derniers mois de l’année passée et avec eux, de jolies audiences. Peu fier du résultat, l’un de ses plus gros succès Netflix de 2023 vient de nous faire de jolies annonces et va revenir prochainement avec une tonne de projets.

L'un des plus gros succès Netflix bientôt de retour avec plein de projets !

C’est une série d’animation, une vraie réussite artistique et une pépite dans son genre, Blue Eye Samouraï est un véritable succès depuis sa sortie en novembre 2023. Un carton presque immédiat et une quantité folle d’éloges pour cet anime créé par Michael Green, scénariste réputé derrière Logan ou encore Roadrunner 2049, et Amber Noizumi, sa femme scénariste elle aussi. Tous deux, épaulés par le studio d’animation français Blue Spirit.

Un trio qui fonctionne du tonnerre et si l’on savait que Blue Eye Samouraï allait rempiler pour une saison 2, on n’était pas vraiment prêt pour tout le reste. Lors d’une interview par nos camarades de chez Screenrant, Green et Noizumi ont parlé de l’avenir de la série et ont fait de grandes annonces. Blue Eye Samouraï reviendra prochainement, oui, mais les créateurs de la franchise ont de très grandes idées. Lors de l'entretient, ils affirment tout deux qu'ils ont déjà une idée d'où va aller l'intrigue et qu'ils ont de quoi sortir une saison 3 et 4, chose qu'ils souhaitent au « plus profond de leurs cœurs », pour les citer. Les idées sont là, le pitch aussi, il n’y a plus qu’à.

Cerise sur le gâteau, un spin-off serait également en réflexion, pour ne pas dire en préparation dans leurs esprits et pourrait se concentrer visiblement sur Ringo, l'apprenti de Mizu. Les créateurs de l’anime ont visiblement de grandes idées et Netflix de son côté doit déjà être en train de se frotter les mains. Un univers étendu se profile à l’horizon et si la qualité est encore au rendez-vous, il se pourrait bien que Blue Eye Samouraï finisse par s’imposer comme un véritable incontournable de la plateforme.

Pour l’heure malheureusement, nous n’avons pas de détails concernant les prochaines saisons de l’anime, mais nous en aurons certainement dans le courant de l’année 2024. Wait and see comme on dit, même si ça va être difficile.

Blue Eye Samouraï, un véritable carton

Dispo depuis le 3 novembre 2023, Blue Eye Samouraï s'est rapidement fait une place dans le top des séries les plus visionnées de la plateforme. Il faut aussi dire qu'elle met le paquet sur tous les plans. L'animation est soignée, de toute beauté, et l'anime est savamment bien mis en scène. Cerise sur le gâteau, son univers, son intrigue et sa violence viscérale prennent littéralement aux tripes.

Un pur régal. Pour rappel, Blue Eye Samouraï raconte le voyage ultra sanglant de Mizu, une jeune femme se faisant passer pour un homme afin d'être prise pour ce qu'elle est, une samouraï. Elle part ainsi en quête de vengeance, à la poursuite des quatre pèlerins blancs, de véritables bourreaux ayant commis un nombre incalculable d'horreurs.