Netflix, ce n’est pas qu’une plateforme bourrée de films et de séries, on y trouve également un grand nombre de programmes divers et variés. Des documentaires sur tout un tas de sujets, des spectacles, des lives même, mais aussi des séries de type téléréalité. Des émissions comme 100% Physique, Squid Game (le jeu télévisé, le vrai, pas la série coréenne) ou encore Nouvelle École. De gros cartons souvent très attendus par les fans, et c’est justement l’un d’eux qui revient prochainement avec une immense star, et les fans sont déjà aux anges, c’est peu dire.

Netflix confirme le retour d'un programme ultra apprécié, et les fans adorent déjà

La Nouvelle École est une série de téléréalité musicale où des candidats s’affrontent en faisant du rap, principalement. Une émission épisodique avec, à chaque fois, un jury de stars et cette fois-ci, Netflix n’a pas fait les choses à moitié puisque la version française de son programme accueille une chanteuse aussi adulée que détestée : Aya Nakamura. Qu’on apprécie ou non la demoiselle, elle n’a plus rien à prouver. Depuis des années, la chanteuse cartonne et s’est construit un véritable empire de fans acharnés. Plusieurs centaines de milliers d’albums vendus, des titres qui nous hantent dès que l’on en lit un mot, comme la fameuse "Pookie", Nakamura est une véritable star de son temps.

Elle sera donc prochainement au centre de la saison 3 de la Nouvelle École, accompagnée par le rappeur SCH, toujours présent, et un petit nouveau, l’artiste SDM. Un nouveau trio qui semble faire l’unanimité auprès des fans, il suffit de faire un tour rapide sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de l’ampleur de la nouvelle. C’est un véritable torrent de compliments en ce qui concerne le jury et plus précisément Aya Nakamura, « la GOAT », « la REINE », « la MOTHER ». L’artiste fait une nouvelle fois sensation, comme à chacune de ses sorties ou événements d’ailleurs.

Une date pour la saison 3 de La Nouvelle Ecole

La saison 3 de La Nouvelle École sera disponible sur Netflix dès le 4 juillet prochain. L’occasion pour l’émission de cartonner une nouvelle fois. Disponible dans plusieurs pays, Nouvelle École a un nombre incroyable de fans et chaque saison fait énormément parler sur les réseaux sociaux notamment. Sur la plateforme, le programme se hisse presque systématiquement dans le Top 5 des pays dans lesquels elle est disponible. On ne parle donc pas ici d’une simple tendance, mais d’un véritable carton. Il faut dire que la prod assure le spectacle, c’est urbain et généralement très bien rythmé. Avis aux amateurs.