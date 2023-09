Netflix va bientôt accueillir une nouvelle série inspirée d'un jeu culte de Capcom, c'est superbe et on a enfin une date !

Netflix aime les adaptations. Livre, anime, jeux vidéo… tout y passe. On l'a vu encore récemment, il arrive parfois que ce soit de véritables succès, comme avec One Piece ou The Witcher. Deux séries issues de deux licences déjà cultes qui ont réussi leur mutation en show en prise de vues réelles. Mais il arrive aussi que l'on ait le droit à des ratés, comme la série Resident Evil par exemple, licence maudite lorsque l'on parle d'adaptation en série ou au cinéma. La franchise zombiesque de Capcom ne brille finalement qu'avec ses films d'animation plutôt sympathiques. Mais cette fois, rassurez-vous, si c'est bien une licence de Capcom dont il est à nouveau question ici, ce n'est pas Resident Evil. Non, c'est une franchise tout aussi culte et disparue depuis un moment, Onimusha

La série Onimusha arrive bientôt sur Netflix

Oui, Onimusha reviendra d'entre les morts dès cette année, mais pas en jeu vidéo. C'est sur Netflix que la licence renaîtra de ses cendres avec une série animée dirigée par le réalisateur japonais Takashi Miike, à qui l'on doit notamment Crown Zero, 13 Assassins ou encore Blade of Immortal. La série Onimusha sera diffusé sur Netflix dès le 2 novembre 2023. Elle nous fera suivre l'histoire de l'épéiste Miyamoto Musashi qui devra affronter le mal en luttant contre ses propres démons. On ne sait pas encore grand-chose sur le programme, mais les premières images annoncent déjà la couleur, c'est très beau. L'animation semble plutôt réussie et l'œuvre fidèle au jeu d'origine. Encore quelques semaines avant de voir ce que ça donne réellement.

Une franchise culte de Capcom que l'on a pas vu depuis un moment

Souvenez-vous, au début des années 2000, sort Onimusha, un beat'em all qui nous plonge en plein Japon féodal fantasmé. On y incarne un samouraï qui part affronter tout un tas de démons retors pour sauver une jeune femme tenue prisonnière. Conservant les caméras fixes de Resident Evil, le premier jeu se présente comme un cousin éloigné de la licence et n'hésite d'ailleurs pas à jouer avec les codes du survival horror avec ses séquences sanglantes ou encore ses démons vicieux. On reste toutefois sur quelque chose de très orienté action, mine de rien. La licence aura le droit à plusieurs jeux et même à une apparition de notre Jean Reno national qui campera un rôle important dans le troisième épisode. Mais depuis des années, à part un remaster, c'est le désert, la licence est au point mort. Jusqu'à ce que Netflix décide en faire une série.