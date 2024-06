Pour vous faire passer le meilleur été possible, sachez que le catalogue du mois de juillet de Netflix s'annonce assez grandiose avec des super productions que l'on aimerait voir plus souvent.

Netflix a souvent le chic pour régaler les abonnés pendant l'été. Il faut dire que quoi de mieux après une longue journée ensoleillée (c'est presque ça) que de fermer ses volets, se mettre dans le noir et s'asseoir confortablement dans son canapé ou son fauteuil ? Ce mois de juillet ne rigole pas du tout, avec du très lourd aussi bien pour le cinéma que pour les séries.

Les films Netflix de juillet 2024

Le mois de juillet 2024 s'annonce riche en divertissements sur Netflix, avec une panoplie de films et de séries variées qui sauront captiver les abonnés. Dès le 1er juillet, des titres comme Une heure de tranquillité, D’où l’on vient et Infinite Storm lancent le bal, offrant des récits allant de la comédie au drame intense. L'un des événements phares du mois est sans doute la sortie de Le Flic de Beverly Hills : Axel F le 3 juillet, où les fans retrouveront avec plaisir les aventures comiques et trépidantes de l'iconique détective Axel Foley. Quelques jours plus tard, le 5 juillet, L'imaginaire et Super Mario Bros. arrivent sur la plateforme, ajoutant une touche de fantaisie et de nostalgie. Enfin, le retour du grand classique Titanic le 15 juillet ravira les amateurs de romances épiques. Histoire de faire pleurer dans les chaumières. Les femmes et les enfants d'abord !

1/07 Une heure de tranquillité

1/07 D’où l’on vient

1/07 Infinite Storm

3/07 Le Flic de Berverly Hills : Axel F

5/07 Goyo 5 juillet

5/07 L’imaginaire

5/07 Super Mario Bros.

10/07 Wild Wild Punjab

11/07 Évanouis dans la nuit

12/07 A trop jouer

12/07 Le champion

12/07 Lobola Man

15/07 Titanic

19/07 Si je tombe

26/07 House of Ga'a

26/07 Non Négociable

Toutes les séries Netflix de juillet 2024

Du côté des séries, Netflix ne déçoit pas non plus. Dès le 1er juillet, les abonnés peuvent plonger dans la deuxième saison de Star Trek Prodigy et la troisième saison de Grizzly et les lemmings. Le mois continue sur une note intense avec la troisième saison de Vikings : Valhalla le 11 juillet, promettant des récits épiques et des combats acharnés. La première partie de la sixième saison de Cobra Kai le 18 juillet est un autre moment fort, poursuivant les aventures des personnages emblématiques dans un mélange de drame et de comédie.

Le 19 juillet marque le retour de Sweet Home pour sa troisième saison, une série horrifique qui a su captiver les spectateurs avec ses intrigues surnaturelles. Enfin, la fin du mois réserve encore des surprises avec la sortie de la huitième saison de Elit" et la sixième saison de Le Prince des Dragons le 26 juillet, des séries qui continuent de fasciner avec leurs intrigues complexes et leurs personnages attachants.

1/07 A propos d’Antoine

1/07 Grizzly et les lemmings – Saison 3

1/07 Star Trek Prodigy Saison 2

5/07 Les morceaux de notre vie

10/07 Eva Lasting S2

11/07 Le chemin de l’olivier – Série (Saison 2)

11/07 Vikings : Valhalla saison 3

12/07 Exploding Kittens Saison 1

15/07 Wonderoos

17/07 Le Gang du Gant Vert

17/07 T・P BON: Saison 2

18/07 Master of the House

18/07 Cobra Kai S6 partie 1

19/07 Sweet Home saison 3

25/07 Le Décameron

25/07 Kleo Saison 2

25/07 Tokyo Swindlers

26/07 Elite – Saison 8

26/07 Le Prince des Dragons Saison 6

Les documentaires et autres programmes de juillet 2024

Dès le début du mois, les spectateurs pourront découvrir Antoine le merveilleux (1er juillet), une série qui promet de transporter les téléspectateurs dans un monde plein de magie et d'émotion. Le 2 juillet, Sprint fait son entrée, offrant une immersion dans le monde compétitif de l'athlétisme, suivie par L’homme aux mille enfants le 3 juillet, qui propose une intrigue unique.

Le 10 juillet, Receiver rejoint le catalogue, ajoutant une dose de suspense et de mystère. Le 16 juillet marque l'arrivée de Homicide: Los Angeles, une série policière intense qui plonge dans les enquêtes complexes de la ville des anges. Façon The Shield. Le nouvel essor de Simone Biles partie 1 (17 juillet) offrira aux fans de gymnastique et aux amateurs de documentaires sportifs une plongée fascinante dans la vie de la célèbre athlète. Bref, que du bon.

Documentaires

1/07 Antoine le merveilleux

2/07 Sprint

3/07 L’homme aux mille enfants

10/07 Receiver

16/07 Homicide: Los Angeles

17/07 Le nouvel essor de Simone Biles partie 1

19/07 LaLiga : Aux premières loges

19/07 Skywalkers ! D’amour et de vertige

31/07 Les enquêtes extraordinaires Saison 4

TV réalité