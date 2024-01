Netflix va peut-être modifier un peu son offre gaming, mais ça ne plaît pas du tout aux joueurs qui s'inquiètent de devoir payer plus. Et visiblement, c'est bien le plan de la firme.

Netflix n'a pas toujours fait que des heureux dans les décisions qu'il a pris. Le géant américain a déjà augmenté le prix des abonnements, mais il ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, il tourne son regard vers son offre gaming. Cette dernière va peut-être subir quelques changements, et ça risque de faire mal à votre portefeuille, mais pas que. Une chose est sûre, de nombreuses personnes ne vont pas être d'accord avec les mesures envisagées.

Des pubs et des achats intégrés bientôt dans l'offre Netflix Jeux ?

Selon le Wall Street Journal, les têtes pensantes de Netflix se sont réunies pour discuter d'une autre manière de générer des revenus pour son offre gaming. En bref, ça veut dire trouver un moyen de nous faire dépenser plus d'argent, au-delà du simple abonnement. Du coup, ça pourrait passer par des microtransactions in-game ou par des publicités qui joueraient de temps à autre. Pourtant, la firme semblait vouloir éviter ce genre de pratique. Mais quelques précisions sont à apporter.

Déjà, il faut prendre ces informations avec de grosses pincettes. Le Wall Street Journal le dit lui-même, ce sont des discussions, et non pas des modifications actées. Un autre sujet a d'ailleurs été mis sur la table, celui des jeux payants. En effet, Netflix envisagerait de proposer des titres plus « sophistiqués » dans son catalogue. La différence ici, c'est qu'il faudrait faire chauffer la carte bleue pour y avoir accès. Inutile de préciser que si ces changements venaient à voir le jour, ça en fâchera plus d'un.

Une offre qui va se développer davantage

En tout cas, la section Netflix Jeux va continuer à se développer comme il se doit, indépendamment des transformations qui se profilent. En décembre 2023, on apprenait qu'il y avait une dizaine de jeux en chantier dans les studios appartenant à l'entreprise. On se souvient notamment de son acquisition de Night School Studio, derrière la franchise Oxenfree, ou de Spry Fox à qui on doit Cozy Grove.

On constate donc que Netflix veut diversifier son offre, mais pas seulement en mettant sur pied des jeux via ses propres studios. Il va aussi accueillir de beaux ajouts tout au long de l'année 2024. On assistera ainsi à l'arrivée d'Hades, qui sera disponible en exclusivité sur iOS, de Dead Cells ou encore de Death's Door. Si ça ne vous parle pas, sachez que trois titres GTA ont aussi fait leur entrée sur le service en 2023, et qu'un jeu Squid Game est en cours de production.