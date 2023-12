Quand on évoque Netflix, on pense immédiatement à son vaste catalogue de séries et de films, source de divertissement pour de longues heures. En décembre 2023, le mois est en plus particulièrement riche en nouveautés, avec l'ajout de classiques comme Pulp Fiction ou The Social Network. Mais ce n'est pas tout : pour la période des fêtes, Netflix surprend agréablement en annonçant l'arrivée d'un jeu gratuit disponible pour ses abonnés.

Netflix offre un très beau jeu à ses abonnés

On sait que Netflix compte beaucoup sur les indés. Lors de son événement Geeked Week, l'entreprise de Los Gatos a annoncé l'arrivée de plusieurs jeux de renom: Hades, Braids et Death's Door au fil des semaines. Et cette fois, c'est justement au tour de Death's Door de débarquer. Le tout sur iOs et Android.

Death's Door est donc un jeu d'action-aventure développé par Acid Nerve et publié par Devolver Digital, sorti en 2021 pour diverses plateformes, y compris Microsoft Windows, Xbox, Nintendo Switch et PlayStation. C'est une suite de Titan Souls qui a été bien accueilli pour ses mécaniques et son niveau de difficulté.

L'intrigue du jeu tourne autour d'un petit corbeau travaillant comme faucheur pour la Reaping Commission Headquarters, une bureaucratie après-vie. La mission du joueur est de collecter des âmes, mais l'histoire se développe en un récit plus profond impliquant une conspiration sur la disparition d'autres corbeaux. Le jeu implique notamment de traverser des donjons pour collecter des "Giant Souls" et finalement affronter un grand méchant.

Une petite merveille

La jouabilité de Death's Door se caractérise par sa perspective isométrique 3D, offrant un mélange d'exploration, de résolution de puzzles et de combat. Le joueur commence avec des armes de base comme une épée et un arc, puis gagne accès à plus d'armes et de projectiles magiques. Le système de combat encourage la réflexion stratégique, chaque arme et capacité ajoutant de nouvelles dimensions au combat et à l'exploration. La santé se récupère en plantant des graines dans des pots, qui poussent en plantes restaurant la santé. La mort dans le jeu conduit à réapparaître à la porte la plus proche sans perdre de progrès​.

Il est important de noter que malgré des défis tels que la pandémie de COVID-19 pendant son développement, qui a obligé l'équipe à s'adapter au travail à distance, le jeu a atteint un succès significatif, vendant plus de 100 000 exemplaires dans sa première semaine de sortie.

Pour récupérer tout ça il faut aller ici pour iOS et ici pour Android.