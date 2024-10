Pour justifier ses hausses tarifaires, Netflix se doit de proposer des nouveautés en termes de fonctionnalités afin d’offrir une expérience parfaite à ses utilisateurs. C’est le cas cette fois-ci, avec quelque chose qui était fortement demandé par de nombreux abonnés de la plateforme de streaming. Explications.

Netflix s'améliore

Netflix innove avec une toute nouvelle fonctionnalité, "Moments", qui permet de sauvegarder et partager les scènes marquantes de vos séries préférées. Une nouveauté qui arrive à point nommé avant la sortie tant attendue de la saison 2 de Squid Game en décembre. Avec "Moments", Netflix cherche à rendre l'expérience de visionnage encore plus immersive et interactive.

Comment ça fonctionne ? Rien de plus facile ! Depuis l’application mobile Netflix, il suffit de cliquer sur "Moments" dans le menu lors d’une scène que vous voulez conserver. Elle est alors automatiquement enregistrée dans l’onglet "Mon Netflix" avec son horodatage, permettant de retrouver instantanément ce moment précis. Et pour ajouter une touche sociale, "Moments" offre la possibilité de partager ces scènes sur Instagram, WhatsApp, Snapchat ou Messenger. Une nouvelle manière de revivre et diffuser vos moments préférés avec vos proches.

Pour l’instant, Netflix n’a pas confirmé si cette fonctionnalité sera accessible depuis une télévision ou un navigateur. Toutefois, le service prévoit de l’étendre à d’autres appareils dans le futur, renforçant encore plus son accessibilité. Le timing de "Moments" n’est pas un hasard. Avec la saison 2 de Squid Game attendue le 26 décembre et la saison 2 d’Arcane le 9 novembre, cette fonctionnalité pourrait bien renforcer l’engagement des fans. Ces deux séries phares sont parmi les titres les plus attendus de l'année.

De belles promesses

Après une année 2024 plus calme due aux grèves dans l'industrie, l'entreprise annonce un catalogue plus riche pour 2025. Malgré ces ralentissements, le service enregistre une croissance impressionnante avec 5,1 millions de nouveaux abonnés ce trimestre. Cependant, Netflix fait face à des défis dans le secteur du jeu vidéo. La fermeture récente de son studio AAA, dirigé par Joseph Staten, montre les difficultés à s'imposer dans cet univers compétitif.

