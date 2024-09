Toutes les histoires ne se finissent pas bien, certaines n’auront même pas de fin. Netflix vient de couper court à l’une de ses séries les plus récentes, et pourtant relativement bien accueillie par les spectateurs. Un spin-off d’une autre série autrement plus appréciée visiblement, puisque le succès n’a pas été au rendez-vous cette fois. Un clap de fin un peu sec et surtout prématuré, qui va laisser quelques orphelins, mais pas trop non plus.

Netflix annule sèchement une série pourtant appréciée

Vous connaissez certainement Sandman, une série fantastique particulièrement sombre sortie en 2022. Elle aura prochainement droit à une saison 2, d’ailleurs, puisqu’elle a rencontré un très grand succès auprès des critiques et des spectateurs. Issue de l’univers DC, on y suit une entité cosmique qui, après avoir été enfermée de longs siècles, revient pour réparer le chaos qui s’est créé en son absence. Réalisation au poil, personnages que l’on aime ou que l’on déteste, mais qui nous marquent… la recette fonctionne à merveille et Netflix se frotte les mains. Un spin-off arrivera alors un peu plus tard, et c’est lui qui va avoir un destin tragique.

Même univers, mais changement d’ambiance avec Dead boy Detectives. Une série fantastique et un peu dark également, qui surfe surtout sur un aspect teenage et un brin humoristique. On suit deux jeunes hommes, tout ce qu’il y a de plus morts, qui se mettent à enquêter sur différentes affaires évidemment surréalistes, épaulés par une amie médium. Une série sympathique et appréciée des fans d’ailleurs, mais qui ne cassait pas trois pattes à un canard, et c’est peut-être ça le problème. Netflix a en effet annoncé qu’il n’y aurait pas de saison 2 pour Dead boy Detectives. C’est bel et bien fini avec la saison 1.

On retrouvera peut-être la franchise prochainement dans le DCU de James Gunn, puisqu’à l’origine, la série était prévue pour débarquer sur Max, mais avec les changements de direction et la nouvelle vision du DCU, il n’y avait visiblement plus de place. Si le casting de la série Netflix va bien rendre le tablier, la franchise, elle, pourrait tout de même revenir un de ces quatre. Sait-on jamais.