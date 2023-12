Netflix accueille un tout nouveau film sur sa plateforme aujourd'hui et les premiers retours sont déjà tous d'accord : c'est une vraie bombe ! Un thriller prenant avec un casting 5 étoiles ? Que demander de plus !

Netflix enchaîne les succès en ce moment et ce n'est pas plus mal puisqu'il y a quelques temps encore la plateforme commençait à voir rouge. Cela l’a d'ailleurs poussé à se lancer dans une véritable croisade contre le partage de compte. Chose qui est visiblement devenue la mode puisque toutes les plateformes s’y mettent maintenant, Disney en tête. Quoi qu’il en soit, Netflix a plein d'idées, plein de choses à venir et de gros films et autres séries à sortir de son chapeau. Ce 8 décembre d’ailleurs, l’un d’eux va être mis en ligne et c’est déjà un véritable carton selon les premiers retours.

Un nouveau gros carton arrive sur Netflix !

Il ne s’agit pas d’une nouvelle série événement, mais bien d’un film réalisé par Sam Esmail, le papa de Mr Robot. Le Monde Après nous se présente comme un huis clos étouffant et éprouvant, mais aussi comme un film apocalyptique surprenant. Un couple part en vacances et loue une maison façon Airbnb. Manque de bol, quelque chose viendra rapidement mettre un terme à leurs jours de repos. Les anciens propriétaires reviendront eux aussi bien vite à leur domicile, quelque chose se trame à l'extérieur…

En plus d’un réalisateur qui a déjà fait ses preuves, le film peut se targuer d’avoir un casting 5 étoiles. On retrouve par exemple Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke ou encore Myha’La. Quatre figures qui tiennent l’affiche de ce thriller ultra-efficace qui fait déjà beaucoup parler de lui. C’est bien simple, c’est excellent tout simplement.

Les premiers retours sont dithyrambiques un peu partout sur la toile. Chez nous en France, par exemple, Le Point parle d’un « excellent thriller ponctué de morceaux de bravoure ». Le Parisien lui aussi semble avoir beaucoup apprécié en notant carrément le film 4,5/5. La critique nous parle d’un récit « riche en surprises qui offre un rôle en or à Julia Roberts ». Un long métrage « Troublant, terrifiant par moments ».

Le Monde après nous met donc… tout le monde d’accord et débarque aujourd'hui même sur Netflix. Il ne serait pas étonnant de le voir trôner dans le top des programmes en France dans les jours qui viennent.