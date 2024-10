Le temps n’était pas au beau fixe chez Netflix. Le pionnier de la SVOD peinait à capitaliser sur son concept et a été contraint de revoir ses offres. La fin du partage de comptes a fait couler beaucoup d’encre, mais les résultats sont là. La plateforme a atteint les 282 millions d’abonnés dans le monde, avec 5,1 nouveaux venus rien qu’entre le 1er juillet et le 30 septembre. Malgré les hausses de prix successives, la stratégie fonctionne et le géant du streaming affiche une popularité sans pareille. Pourtant, il y a un de ses vecteurs sur lequel il mise beaucoup qui semble plus que jamais battre de l’aile : le jeu vidéo.

Netflix ferme son plus gros studio de jeu vidéo

Netflix misait gros sur le jeu vidéo. Pour limiter la fuite des abonnés, la plateforme de streaming a entamé un chantier conséquent en 2022 pour venir s’insérer sur le marché. Elle a enchaîné les rachats de petits studios avec une petite aura comme Night School Studio (Oxenfree), Spry Fox (Cozy Grove) et elle a jusque-là placé surtout un coup d’accélérateur sur l’arrivée de jeux indépendants salués par la critique. Sa vision allait cependant plus loin avec la création de son studio maison, connu sous le nom de code Team Blue, chargé de développer une nouvelle licence AAA multiplateforme. Un studio qui regroupait des vétérans de Microsoft, PlayStation ou encore Activision Blizzard et qui pouvait se targuer d’avoir quelques jolis noms à son tableau comme Rafael Grassetti (God of War) ou encore Joseph Staten (Halo). L’aventure n’a été que de courte durée.

L’information nous est d’abord parvenue par le journaliste Stephen Totilo, qui a révélé sur son site Game File que Netflix venait de mettre un terme à cette fine équipe et son travail. Un porte-parole a depuis confirmé cette fermeture choc auprès du site, se gardant de préciser combien de personnes ont été licenciées. Ce nouveau jeu à gros budget ne manquait clairement pas d'ambitions, mais Netflix a sans doute été rattrapé par la réalité du marché et les chiffres toujours décevants de sa partie Jeux, qui n’a que peu d’impact sur ses résultats généraux.

Aperçu du catalogue Netflix Jeux

Des grands noms évincés

Aux dernières nouvelles, le géant américain souhaitait se concentrer sur la création de jeux adaptés de ses séries à succès à l’instar de Squid Games ou encore Emily in Paris. Pour l'heure on ne sait pas si le géant du streaming souhaite opérer un revirement total de sa stratégie. Selon les informations de Game File, les studios indépendants ne seraient en revanche pas menacés. Les vétérans évincés n'ont pour l'heure pas commenté cette fermeture brutale. Tous avaient en revanche fait part d’un enthousiasme sans pareille sur ce projet, dont on ne verra jamais la couleur.

Source : Gamefile