Lorsque l’on parle films et séries, il n’y a pas que des bonnes nouvelles. Netflix fait peut-être le plein de nouveautés avec ses sorties de juillet 2024, ça ne l’empêche pas de tirer un trait sur plusieurs projets dans les coulisses. L’entreprise l’avait dit il y a plusieurs mois, à partir de cette année, la stratégie change et on ralentit la cadence. Un ralentissement et un changement de cap qui poussent la plateforme SVOD à revoir ses plans et donc à annuler quelques programmes.

Netflix met à mort une série alors qu'elle était prête

Dernièrement, c’est une série qui en a fait les frais. Un show pourtant en cours de production et dont le tournage était déjà terminé. Son nom, The Grimm Reality. Une série dramatique et fantastique qui devait créer l’évènement lors de sa diffusion et pour cause, ce sont les producteurs de la très réussie série Dark qui s’occupaient de ce nouveau programme. Mais comme le révèle Deadline, ça ne verra finalement jamais le jour. Un thriller fantastique urbain mélangé à des contes de fées, tel était décrite la série en interne.

Très prometteuse sur le papier, The Grimm Reality devait débarquer sur Netflix dans les mois à venir, mais finalement, ça n’arrivera jamais. Netflix n’a d’ailleurs pas vraiment donné de raison, mais on sait que la plateforme est parfois lunatique, capable de mettre à mort des programmes sans que l’on ne sache vraiment pourquoi et au contraire en sauver d’autres pour des raisons tout aussi obscures.

C’est donc un coup dur pour les fans de séries fantastiques ou celles et ceux qui attendaient fermement le prochain bébé des producteurs de Dark. D’ailleurs si vous n’avez toujours pas vu la série, sachez qu’elle est toujours disponible sur Netflix et qu’elle fait partie des meilleures séries fantastiques de la plateforme. On vous laisse la bande-annonce ci-dessous.