Jouer sur la fibre nostalgique des passionnés, une façon de faire qui fonctionne depuis quelques années. Il suffit de voir les chiffres de ventes de Resident Evil 4 Remake ou de tous les remakes de jeux cultes parus récemment. Les éditeurs savent que faire revenir d'anciens jeux à la vie rapporte. De même pour les anciennes consoles, qui font leur retour en format miniature, comme la cultissime PlayStation première du nom. Autre machine toujours dans le cœur du public : la NES. La console de Nintendo offrait un catalogue de jeux aussi large qu'exceptionnel. Enfin, "offre", car parler de la console au passé pourrait bientôt devenir une erreur. Un nouveau jeu pourrait arriver exclusivement sur NES dans les prochains mois !

Super Tilt Bro, un jeu pour les amateurs de retrogaming ?

Sur Kickstarter, Broke Studio dévoile un nouveau projet nommé Super Tilt Bro. Le jeu, qui mêle action et plateformes, est développé exclusivement pour la NES ! En plus de cela, le studio a conçu une cartouche avec une technologie Wi-Fi embarquée pour jouer en ligne. Un titre qui s'annonce aussi révolutionnaire que déroutant.

Tout en restant fidèle à ses racines, Super Tilt Bro. simplifie les commandes du jeu de plateformes-action typique. En utilisant les deux seuls boutons d'une manette NES, vous bénéficiez de toute l'ampleur d'un des genres les plus profonds du jeu moderne. Ce jeu compétitif se déroule dans un univers chibi. Pas de gros mots, pas de railleries gratuites, juste de l'amitié et du jeu partagé. La compétition amicale et le fairplay font partie de l'esprit principal du jeu.

Même si Super Tilt Bro sort sur une console vieille de 40 ans, son gameplay ne semble pas être resté figé dans le temps.

© Broke Studio

Bientôt l'heure de ressortir votre NES

La partie en ligne du jeu se composera de trois modes : "casual", pour affronter des joueurs librement, "classé" pour atteindre le plus haut rang possible et "privé" pour affronter des amis. Sur la page Kickstarter, Broke Studio présente aussi les personnages de Super Tilt Bro. En fonction du montant engagé pour soutenir le projet, vous accéderez à différents bonus. Le studio indépendant se rapproche rapidement de son objectif de 40 000 € (un peu plus de 30 000 € à l'heure où nous écrivons ces lignes). Nous avons hâte d'en savoir plus sur Super Tilt Bro, qui poussera peut-être les joueurs à sortir leur NES des cartons. Broke Studio précise que le jeu tourne parfaitement bien sur la NES originale en 50Hz et 60Hz. Bien sûr, la NES Mini sortie en 2016 ne sera pas compatible avec Super Tilt Bro.