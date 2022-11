Décidemment l'année 2022 est la foire aux leaks en tout genre. Cette fois cela concerne le très attendu Need for Speed Unbound. Voilà ce que l'on sait.

Need for Speed Unbound est un jeu qui fut annoncé lors d'une fuite. Comme une sorte de prédestination, il est une nouvelle fois victime d'un leak massif avec de très longues vidéos de gameplay sur YouTube. De quoi se faire une idée à l'avance de ce que le jeu de course nous prépare.

Need for Speed Unbound fuite

Ironiquement la vidéo en question se nomme "NE REGARDEZ PAS EA CE N'EST PAS NFS UNBOUND ". Elle montre l'utilisateur parcourant les menus et se promenant dans les rues de Lakeshore City dans une petite voiture Volkswagen Coccinelle.

Plus loin le gameplay montre le joueur conduisant autour de Lakeshore City (qui est basé sur la vraie ville de Chicago) dans cette même Coccinelle. Visiblement il s'agirait de l'un des véhicules de départ de Need for Speed ​​Unbound que qu'il devrait être possible de vendre par la suite.

On peut notamment voir une grande partie des options de personnalisation du jeu pour la voiture, puis admirer les fameux effets cartoons lors des accélérations. C'est cette fameuse option qui fait assez débat depuis l'annonce du jeu en octobre.

Pour mémoire, Need for Speed ​​Unbound sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022.

Que pensez-vous du gameplay visible ci-dessus ?