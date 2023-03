Need For Speed Unbound passe la seconde avec son tout nouveau DLC gratuit qui offre tout un tas de nouveautés. Une fonctionnalité très attendue en multijoueur est d’ailleurs de la partie.

Après un NFS Payback en demi-teinte et un NFS Heat qui n’a pas réussi à convaincre, Need For Speed est revenu sur les chapeaux de roues avec Unbound, développé par Criterion, studio star derrière la série Burnout.

Si le jeu n’est pas exempt de défaut, il reste néanmoins l’un des meilleurs épisodes de ses dernières années et beaucoup de fans sont ravis.

Comme c’est la grande tendance actuellement, Need For Speed Unbound profite d’un vrai suivi de la part de ses développeurs et une nouvelle fournée de nouveautés viennent d’être déployées via un DLC.

Une tonne de contenu dans le DLC Volume 2

Cette importante mise à jour met les petits plats dans les grands. Dans ce DLC Volume 2 de Need for Speed Unbound, on note l’arrivée de tout un tas de nouveaux challenges qui vous permettront d’engranger toujours plus d’argent et de réputation, mais aussi de mettre la main sur une tonne de récompenses exclusives. Vous pourrez ainsi acquérir de nouveaux éléments de customisation pour vos voitures, des emotes, des poses de victoire ou encore de nouvelles fringues. La totale.

en plus de ces défis, des courses inédites font leur entrée. Vous aurez désormais accès à plusieurs circuits d’Endurance, de Rumble (qui misent sur la castagne) et de nouvelles playlists spécialisées dans la course. Le tout se déverrouille naturellement en jeu comme le reste du contenu.

Cerise sur le gâteau, de nouvelles voitures débarque avec cette mise à jour. Au total deux nouveaux bolides seront disponibles au garage, dont une exclusive aux abonnés EA Play.

Nouvelles voitures Lotus Emira Balmain Edition 2021 (récompense à débloquer en jeu) Nissan Fairlady ZG 1971 (exclusive aux abonnés EA Play)

Nouveaux défis 40 nouveaux Défis quotidiens 15 nouveaux Défis inédits

Nouvelles épreuves 30 activités Meilleurs tours 4 nouvelles épreuves Endurance 2 nouvelles playlists Rumble 2 nouvelles playlists de course Actualisation des playlists existantes

Une tonne de cosmétiques (emotes, effets de pilotages, stickers, etc.)

(emotes, effets de pilotages, stickers, etc.) Un pack vendu 4,99€ pour déverrouiller l'intégralité des collectibles de la carte.

La nouvelle Lotus Emira Balmain Edition 2021

La police de retour dans le multi de Need for Speed Unbound, enfin !

C’est certainement ici ce que beaucoup de pilotes attendaient le plus, l’arrivée de la police dans le multijoueur de Need for Speed Unbound. Absente à la sortie du jeu, la police manquait clairement lors des sessions en multijoueur qui pouvaient alors se faire sans aucune pression. Avec ce DLC Volume 2, elle revient en force et compte bien venir vous stopper pendant vos courses de jour comme de nuit. Comme dans Heat, la prise de risque sera récompensée tandis que la police se renforcera à mesure que l’indice de recherche augmentera. Sortez vos meilleurs drifts, il va falloir se la jouer serré.

Un énorme patch sur PS5, Xbox Series et PC

En plus de ces nouveautés totalement gratuites, le DLC Volume 2 de Need for Speed Undbound est accompagné d’un énorme patch. Ce dernier touche à absolument tout. On compte un grand nombre de correctifs plus ou moins important, beaucoup d’équilibrages ici et là et des ajustements bienvenus de l’expérience utilisateur, notamment dans les menus et le mode photo. Voici un aperçu (déjà énorme) de cet important et imposant patch.

IA des pilotes rivaux et de la police Correction d'un certain nombre de problèmes où les voitures de la circulation apparaissaient dans des endroits inattendus Correction d'un problème qui faisait clignoter les icônes des rivaux de l'IA à l'écran Correction d'un problème où les rivaux de l'IA se faisaient arrêter pendant les événements et terminaient la course plus tôt Correction d'un problème où les flics restaient inactifs dans certaines zones après avoir arrêté le joueur Correction d'un problème où les hélicoptères ne poursuivaient pas correctement pendant une poursuite Correction d'un problème où certains événements avaient des rivaux de niveau B, plutôt que de niveau A Correction d'un problème où le véhicule de Waru avait une plaque d'immatriculation de joueur "NFS" par défaut Corrections générales et équilibrage pour les coureurs IA Amélioration des conditions de déclenchement du chat policier



Équilibrages et ajustements Limitation de la possibilité de rétrograder les voitures à un niveau inférieur au stock Résolution d'un bug permettant aux joueurs d'accéder à des équipements supplémentaires à l'aide de matériel tiers Correction d'un problème où le véhicule personnalisé d'A$AP Rocky n'autorisait que 3 échanges de moteur Correction d'un problème où la réinitialisation de la piste pouvait donner un avantage injuste sur "Rapid Transit" Accélération haut de gamme équilibrée de l'Aston Martin Vulcan en classe S

Divers Correction d'un certain nombre de problèmes de résolution du HUD sur PC liés au lancement du jeu en mode fenêtré et au redimensionnement de la fenêtre Correction d'un problème qui entraînait l'affichage incorrect de certains menus et éléments HUD dans des rapports d'aspect larges Correction d'un problème qui bloquait certains joueurs lors du premier lancement du jeu Correction d'un problème qui faisait scintiller le VFX de l'écran alors qu'il était dans un état de santé critique Correction d'un problème qui montrait que DLSS était disponible pour les GPU non pris en charge Correction d'un problème où Nvidia Reflex signalait une latence de 0 Correction d'un problème où les gouttes de pluie pouvaient scintiller à l'écran à grande vitesse Performances améliorées pour les PC à faible spécification



Multijoueur de Need for Speed Unbound Ajout de la possibilité pour les joueurs de voir ce que font les autres joueurs sur la carte, les rencontres et la liste sur le serveur du menu de la fête Correction d'un problème qui faisait que les voitures de la circulation avaient des réponses retardées aux collisions en multijoueur Amélioration de la façon dont la position du joueur est gérée dans les lobbies multijoueur de Need for speed Unbound. Correction d'un certain nombre de problèmes empêchant les joueurs d'envoyer des invitations multijoueur Correction d'un certain nombre de problèmes qui entraînaient un affichage incorrect de l'icône de la plate-forme des utilisateurs Correction d'un certain nombre de problèmes d'affichage des amis dans le widget de fête Correction d'un problème qui provoquait l'activation de la narration du menu lors de l'acceptation d'une invitation multijoueur d'un ami Correction d'un problème qui rendait les bannières des joueurs invisibles après un coup de pied inactif d'une session multijoueur Correction d'un problème qui faisait que le menu de la fête ne fonctionnait pas correctement lorsqu'il était ouvert dans la bibliothèque d'habillages ou en mode solo Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de quitter le menu du lecteur de blocage sans sélectionner une option de blocage Correction d'un problème où certains décalcomanies n'apparaissaient pas sur les voitures d'autres joueurs sur Cross-Play Correction d'un problème où le joueur n'était pas informé que le serveur était plein lorsqu'il essayait de rejoindre un ami sur un serveur plein Correction d'un problème où l'utilisateur pouvait accéder aux serveurs Cross-Play même avec Cross-Play désactivé Correction d'un problème où les dommages visuels sur le véhicule des utilisateurs étaient réparés lorsqu'un autre joueur sortait du garage à proximité Améliorations générales des informations et de la visibilité des partis Améliorations générales du flux d'invitation à la playlist multijoueur Améliorations générales de la stabilité des serveurs multijoueur de Need for Speed Unbound Résolution de certains problèmes où les joueurs étaient déconnectés d'une session multijoueur après le matchmaking Ajustement du temps pendant lequel le joueur doit maintenir le bouton de la carte enfoncé pour accéder au menu de la fête



Playlists et courses Ajout de la possibilité d'échanger des voitures à chaque course dans une playlist, afin que les joueurs puissent choisir des voitures mieux adaptées à chaque type d'événement Ajout d'un retour visuel dans l'interface utilisateur de la playlist pour indiquer si le joueur utilisait une voiture de location. Augmentation des paiements de base pour toutes les listes de lecture multijoueurs et ajout d'une plus grande mise à l'échelle des paiements avec un nombre de joueurs plus élevé Correction d'un certain nombre de problèmes graphiques, de caméra et de véhicule dans le flux d'intro et de sortie de la playlist Correction d'un certain nombre de problèmes de collision et de caméra lors de la participation à des rencontres multijoueurs Correction d'un certain nombre de problèmes où les informations de la carte d'événement étaient incorrectes Correction d'un certain nombre de problèmes où les événements étaient nommés de manière incorrecte dans certaines listes de lecture multijoueurs Correction d'un certain nombre de problèmes où le joueur pouvait parfois être réinitialisé de manière incorrecte Correction d'un certain nombre de problèmes de sélection de voiture dans les listes de lecture multijoueurs après avoir accepté une invitation du garage Correction d'un problème qui provoquait le bégaiement de certaines animations de joueurs pendant la séquence du podium de la playlist multijoueur Correction d'un problème qui faisait que les noms des événements de dérive et de prise de contrôle n'apparaissaient pas sur l'écran "scores à battre" Correction d'un problème qui empêchait chaque joueur d'apparaître en haut de la liste des joueurs dans l'écran de sélection de voiture Correction d'un problème qui faisait que certains textes étaient plus grands que d'autres dans la séquence du podium de la playlist Correction d'un problème qui faisait que les statistiques détaillées des voitures possédées n'apparaissaient pas après les avoir sélectionnées en multijoueur Correction d'un problème qui faisait que l'invitation à la playlist affichait "Pas assez de joueurs" dès qu'elle était envoyée Correction d'un problème où les voitures de location affichaient la version personnalisée sur le podium si le joueur possédait cette voiture dans un niveau différent Correction d'un problème où le joueur était laissé dans la voiture qu'il utilisait pendant une playlist après l'achèvement, plutôt que dans la voiture précédemment équipée Correction d'un problème où le joueur reprenait à partir d'une position incorrecte à la fin de l'événement "Wild Thing" lors d'une poursuite policière Correction d'un problème où l'écran de pari latéral n'affichait parfois pas le bon coureur IA Correction d'un problème où le train pouvait bloquer l'itinéraire lors de l'événement "Rapid Transit" Correction d'un problème où les utilisateurs étaient bloqués au début d'une course de playlist jusqu'à ce qu'un joueur quitte la playlist Correction d'un problème où le personnage du joueur n'apparaissait pas parfois pendant les courses



Voitures de Need for Speed Unbound Ajouter un éclairage de plaque d'immatriculation manqué sur la Ferrari LaFerrari (2016) Ajout d'un spoiler Speedhunters pour la Chevrolet Corvette Stingray 2020 Correction d'un problème graphique sur la Nissan Silvia K (1998) Correction d'un certain nombre de problèmes qui faisaient que certaines parties du corps du personnage traversaient les côtés de certaines voitures Correction d'un certain nombre de problèmes qui faisaient que certaines coiffures et chapeaux dépassaient du toit de certaines voitures Correction d'un problème sur la BMW M2 où il y avait un point d'interaction de pare-chocs arrière vide Correction d'un problème où la suspension pneumatique provoquait un écrêtage sur la Chevrolet Camaro SS (1967) Correction d'un problème où l'écrêtage se produisait sur la Chevrolet Bel Air (1955) lorsque la position du véhicule était abaissée et endommagée à 50 % Correction d'un problème où l'écrêtage se produisait parfois sur le pick-up double cabine Land Rover Defender 110 lorsque la position est abaissée Correction d'un problème où les décalcomanies placées sur les vitres des voitures ne pouvaient pas voir leur type de matériau changé en métallique Correction d'un problème où certains éléments du menu de gestion manquaient pour le Lamborghini Urus Correction d'un problème où certains véhicules n'affichaient pas la bonne quantité de déformation du modèle lorsqu'ils étaient endommagés Correction d'un problème où la couleur et la teinte des lumières Mercedes AMG GTR (2017) ne pouvaient pas être modifiées Correction d'un problème où la caméra d'échappement était mal placée sur la Subaru Impreza WRX STi (2006) Correction d'un problème où la suspension pneumatique Ford Mustang Foxbody (1990) ne fonctionnait pas correctement Correction d'un problème où les phares de l'Aston Martin DB5 (1964) ne s'allumaient pas correctement Correction d'un problème où la Lamborghini Huracan Performante Spyder avait un point d'interaction incorrect Correction d'un problème où la plaque d'immatriculation de la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 (1988) d'A$AP Rocky n'était pas modifiée correctement Correction d'un problème où l'éclairage était incorrect sur le feu arrière de la Nissan 370Z (2019) Correction d'un problème où la Mazda MX 5 (1996) affichait incorrectement les options pour le diffuseur Correction d'un problème où la Nissan Skyline GT-R KPGC10 avait des points d'interaction vides ou non sélectionnables Correction d'un problème où les modules de lampe Rally sur la Subaru Impreza WRX STI (2006) ne fonctionnaient pas correctement Correction d'un problème où le réglage de la hauteur de caisse ne fonctionnait pas correctement sur la BMW M3 Evolution II E30 lorsque le kit carrosserie LTO était équipé Correction d'un problème où les fenêtres coulissantes et les rétroviseurs extérieurs de la Chevrolet Colorado ZR2 n'étaient pas correctement positionnés Correction d'un problème où le becquet de la Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) ne s'animait pas pendant la conduite Correction d'un problème où la SUBARU BRZ Premium (2014) avait un point d'interaction incorrect Correction d'un problème où la position de conduite ne fonctionnait pas correctement avec certains kits de carrosserie sur la Mazda RX8 Correction d'un problème où les roues se clipsaient sur la Mercedes GT R (2017) si la suspension pneumatique était équipée



Corrections et améliorations générales de Need For Speed Unbound Ajout d'une option pour réinitialiser l'appareil photo en mode instantané Ajout d'une caméra inactive au garage Ajout de la possibilité de sauter des morceaux de musique dans les courses Résolution de certaines incohérences dans la façon dont les itinéraires de course sont affichés sur la carte, les rencontres et dans le jeu Correction d'un problème qui faisait que les balises de conduite apparaissaient parfois de manière incorrecte sur d'autres joueurs ou rivaux de l'IA Correction d'un certain nombre de problèmes audio Correction d'un certain nombre de problèmes de caméra Correction d'un certain nombre de problèmes graphiques Correction d'un certain nombre de problèmes liés aux noms de récompense de véhicule manquants après les avoir gagnés dans la campagne Correction d'un certain nombre de problèmes qui provoquaient un tri incorrect des objets dans le garage Correction d'un certain nombre de problèmes où le joueur ne recevait pas les bonnes récompenses en mode solo Correction d'un certain nombre de problèmes de synchronisation VO Correction d'un problème en raison duquel les événements de livraison de voiture de campagne ne s'affichaient pas de manière cohérente Correction d'un problème qui faisait que certains véhicules passaient de manière irréaliste dans l'état "Tumble" Correction d'un problème qui empêchait la préférence de désactivation de "connexion automatique" d'être enregistrée après le redémarrage Correction d'un problème qui provoquait des problèmes d'animation visuelle lors d'une pause lors d'une collision Correction d'un problème où la difficulté du jeu n'était pas enregistrée correctement entre les redémarrages Correction d'un problème où le joueur pouvait acheter plusieurs fois l'accès au refuge Retour audio amélioré pour perdre le boost de signature Amélioration de la qualité de certaines scènes coupées Amélioration du flux entre le garage frontal et le lobby multijoueur Amélioration de la gestion des collisions, réduisant le nombre de collisions excessivement violentes Améliorations du retour visuel sur la façon dont la chaleur est transmise au cours de la campagne Résolution d'un problème où la fonction de synthèse vocale ne convertissait pas le texte dépassant 100 caractères Résolution de plusieurs problèmes où le fichier de sauvegarde des joueurs était corrompu ou enregistré de manière incorrecte



Vous trouverez davantage de détails, notamment sur les optimisations liées à la localisation, l'open world ou encore la mini-map directement sur le site officiel.

Pour rappel, Need for Speed Unbound est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series et PC.