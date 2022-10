Le futur nouvel épisode de la franchise Need For Speed sera officiellement dévoilé dans les prochaines heures. Voilà ce qu'il fait savoir

EA a donc accidentellement divulgué Need for Speed ​​Unbound sur son site Web avant sa révélation officielle. L'image se trouvait sous "course" avec une belle vignette faisant référence au jeu. Entre temps, les comptes Twitter officiels de la saga et du studio avaient changé de bannière. Très clairement quelque chose était en préparation.

Une annonce officielle pour Need for Speed Unbound

Mais à présent il n'y a plus de place au doute, puisque les développeurs ont récemment mis en ligne un événement en direct sur la chaîne Youtube Need for Speed, en précisant qu’il s’agira évidemment et comme on pouvait s'en douter du trailer d’annonce du jeu Need for Speed Unbound.

Accrochez vous à votre siège, car le tout sera diffusé ce jeudi 6 octobre à 17h heure française. Vous pouvez retrouver le lien du live en question ci-dessous :

Il devrait normalement s'agir d'un épisode du jeu de course uniquement centré sur la next-gen, ou plutôt la current gen puisque le journaliste Tom Henderson a affirmé il y a quelques jours que le jeu sortirait exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 2 décembre prochain. Et comme toujours, l'homme aux multiples sources frappe souvent très juste.

Réponse demain !