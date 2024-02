Need for Speed s'offre un tour de piste surprise de plus, comme annoncé par le studio Criterion Games. Les développeurs ont des nouveautés pour les joueurs et ça arrive prochainement.

Sans avoir été un raz-de-marée critique, Need for Speed Unbound a été accueilli plus chaleureusement que le précédent épisode. Un bon petit jeu arcade avec des courses grisantes, et qui a été suivi pendant un an par ses créateurs. Et ce n'est pas tout à fini puisque Criterion revient aujourd'hui avec une belle annonce. Vous pouvez ressortir NFS Unbound du placard et le réinstaller sur consoles ou PC.

Une deuxième année de DLC pour Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound n'a pas dit son dernier mot, et en coulisses, les équipes étaient en train de préparer la suite pour le jeu mais aussi pour le futur de la licence. « Surprise ! Nous sommes toujours là et nous avons une année entière de contenus à vous proposer ! NFS fête ses 30 ans et nous ne pouvions pas rester sans rien faire. [...] Au cours de cette deuxième année, vous allez jouer pour la première fois à l'expérience ultime NFS. Nous écouterons, observerons, et réagirons aux choses que vous voulez voir ou ne pas voir » (via EA).

De quoi est composé l'avenir de Need for Speed Unbound ? De quatre vagues - appelées « Volumes » - consécutives de contenus qui s'étalent d'avril à décembre 2024. Dans chacun de ces volumes, Criterion Games promet au moins un nouveau mode ou une fonctionnalité inédite, deux voitures supplémentaires totalement customisables avec de multiples pièces interchangeables, des événements, défis hebdomadaires, des corrections de bugs et des améliorations de confort.

À partir de la vague 6, celle entre février et avril, il y aura à chaque fois un Passe de vitesse avec d'autres véhicules et un plus large choix d'éléments de personnalisation. Ce Passe de vitesse se déclinera de deux manière :

Le Passe de vitesse avec 45 échelons de contenus gratuits

Le Passe de vitesse Premium avec environ 30 échelons de contenus... payants

Need for Speed Unbound est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC.