Need for Speed Unbound profite d'une alliance de choix pour faire profiter gratuitement d'un tas de contenus exclusifs, mais seulement à certains d'entre vous.

Une belle surprise attend les amateurs de course automobile aujourd'hui ! Si vous êtes des aficionados de Need for Speed, cela devrait particulièrement vous plaire. De fait, c'est une mise à niveau pour le dernier opus de la licence qui vous est offerte pendant un temps limité. Cependant, ce cadeau ne vous est accessible qu'à une condition. On vous explique !

Un beau cadeau pour les fans de Need for Speed

Le dernier NFS remonte à 2022 et on peut dire qu'il a apporté un bon coup de fouet à la licence. Sans révolutionner la formule, Need for Speed Unbound a au moins eu le mérite de redonner le goût du fun aux pilotes amateurs de conduite arcade. Alors, pour prolonger le plaisir, pourquoi ne pas profiter d'une expérience encore plus complète avec l'édition Palace ?

Ce gros DLC est actuellement offert, mais pas à tout le monde. De fait, vous devrez être abonné au Xbox Game Pass Ultimate ou à l'EA Play pour bénéficier de ce cadeau. C'est donc une nouvelle qui parlera prioritairement aux joueurs PC ou Xbox Series X|S. Si vous êtes concernés, ne tardez pas à en profiter car l'offre ne tient qu'aujourd'hui.

Que propose l'édition Palace de NFS Unbound ?

Si vous êtes un passionnés de Need for Speed, et d'Unbound plus spécialement, la mise à niveau gratuite vers l'édition Palace devrait vous plaire ! Née de la collaboration avec la marque Palace Skateboards, elle vous fait profiter d'un tas d'éléments cosmétiques supplémentaires, y compris des véhicules :

4 véhicules exclusifs avec des performances et un style uniques : Mercedes-AMG GT Black Series 2020 Volkswagen Golf GTI 1976 BMW M3 Evolution II E30 1988 Mercedes-AMG G 63 2017

avec des performances et un style uniques :

Des effets de pilotage « Palace » , pour une touche artistique inspirée de l'esthétique de Palace Skateboards.

, pour une touche artistique inspirée de l'esthétique de Palace Skateboards. 1 Pack de vêtements Stacked Palace , pour personnaliser votre avatar avec 20 articles de mode exclusifs.

, pour personnaliser votre avatar avec 20 articles de mode exclusifs. Des vinyles Palace et la plaque d’immatriculation « Palifornia » .

et la . La pose de personnage Tri-Ferg et une illustrations de bannière unique « Palace ».

D'ordinaire, il faut compter 9,99€ pour acheter l'édition Palace de Need for Speed Unbound. Grâce au partenariat entre EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate, téléchargez-la aujourd'hui sans dépenser un sou ! Pour ce faire, rendez-vous directement sur le store PC ou console de Microsoft pour consulter la page du jeu et faire l'acquisition de la mise à niveau gratuitement.