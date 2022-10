Chose promise, chose due, Electronic Arts et Criterion ont dévoilé une grosse bande-annonce de gameplay pour le prochain Need for Speed Unbound. Un retour arcade ultra prometteur ?

NFS Unbound a été officialisé la semaine dernière mais jusque-là, c'était le désert en termes de gameplay. Le premier trailer était plus là pour poser l'ambiance et la nouvelle direction artistique surprenante.

Enfin du gameplay pour Need for Speed Unbound

Même si le tuning et les courses de rue sont de retour, Need for Speed Unbound détonne du reste de la franchise. Les développeurs de Criterion (Burnout) se sont dirigés vers un mélange de graphismes photoréalistes, avec une touche cartoonesque. Une approche qui s'appliquera aux cinématiques du mode solo, jouable hors ligne, comme au gameplay. Lors de drifts par exemple, la fumée qui sort du pot d'échappement est en cel shading. Une fonctionnalité qui d'ailleurs débat parmi les joueurs mais rassurez-vous, elle sera entièrement personnalisable voire désactivable si vous n'êtes vraiment pas persuadés de la plus value de ce genre d'effets.

La conduite de ce Need for Speed Unbound a l'air très convaincante. Pas de simulation mais un plaisir plus direct et « bestial » qui sent bon l'arcade à la Burnout. Ca va à 100 à l'heure avec des takedowns et autres colissions sur le côté pour se débarrasser des policiers.

Ce trailer « No Risk, No Rewards » met l'accent sur les risques que les joueurs devront prendre pour récupérer des récompenses à la hauteur. Suivant les moments de la journée, on aura à priori pas accès aux mêmes choses. On pourra également parier sur nos rivaux.

Le jeu sera disponible le 2 décembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC avec l'un des pires collectors jamais vus.