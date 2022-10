Need for Speed Unbound se dévoile donc dans une première vidéo de gameplay dans laquelle on peut admirer une fonctionnalité très particulière.

Comme convenu, Need for Speed Unbound s'est dévoilé un peu plus ce jour. L'occasion pour Criterion Games de montrer une nouvelle fonctionnalité à son jeu de course. Si celle-ci semble être une bonne idée, elle risque de faire débat. Voyez plutôt au sein de la vidéo au dessus de cette news.

Des effets de course très spéciaux pour Need for Speed Unbound

Personnalisez votre style. Choisissez vos effets de conduite. Faites-vous remarquer. Commencez avec rien et poussez lentement votre style jusqu'à sa limite absolue. #needforspeed

Mais pas de panique, le studio Criterion Games derrière Need for Speed Unbound a déjà annoncé sur Twitter qu'elle serait entièrement désactivable. Le studio a en effet anticipé les remarques et les questions à ce propos :

Oui, vous pouvez désactiver les effets. En fait, vous pouvez même choisir de ne jamais les activer. Comme toute autre partie d'une voiture.

Une fonctionnalité très fun qui va forcément faire débat entre les pros et les antis. Cela permet d'apporter un esprit un peu cartoon aux courses de Need for Speed Unbound et de rendre le tout encore un peu plus arcade. Clairement ce n'est de toute façon pas vers NFS qu'il faut se tourner si vous êtes désireux d'un jeu de simulation automobile.

NFS Unbound ressemble aux précédents titres NFS... et pourtant, c’est un jeu entièrement différent. Telle une muscle car classique repensée et ressuscitée dans un esprit audacieux et moderne, mais conservant le moteur d’origine dont les ronflements ont hanté les rêves de vos parents ou de vos grands-parents, Bien sûr, vous pouvez toujours piloter des voitures hyper-réalistes dans des sites époustouflants, mais dans Need for Speed Unbound, votre exploration personnelle dépasse le simple cadre de votre garage et vous invite à jouer avec les nombreux éléments qui transforment votre passion pour la vitesse en aventure, en mode de vie et même en une forme d’art. Voitures, vêtements, rues ou encore traces laissées dans l’asphalte : grâce à ce nouvel épisode de l'univers NFS, vos avenues et vos boulevards d’expression personnelle vous ouvrent des horizons illimités.

Le titre est attendu pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.

De votre coté, que pensez-vous de ces effets de conduite ? Dites nous dans les commentaires.