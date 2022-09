Need for Speed Unbound a leaké avant l’heure. Le titre reste encore bien mystérieux mais on connaît déjà une informations capitale : sa date de sortie.

Avis aux amateurs de courses frénétiques, le prochain NFS a fuité. C’est une nouvelle fois un insider à forte réputation qui a vendu la mèche. Voici ce que l’on sait sur celui qui s'appelle donc Need For Speed Unbound.

Need for Speed Unbound sortira cette année

Tout a commencé par un teaser énigmatique de l’insider The Snitch sur Twitter qui a rapidement été déchiffré. Un certain Need For Speed Unbound serait sur le point d’être annoncé par EA. Rapidement, son confrère Tom Henderson a décidé de livrer plus de détails, à commencer par sa date de sortie. Le prochain jeu de course serait donc disponible le 2 décembre prochain. Mauvaise nouvelle pour les joueurs Xbox One et PS4, sa sortie sera exclusive aux consoles nouvelles générations.

Pas d’autres détails n’ont été dévoilés si ce n’est que son annonce pourrait être imminente. Cela pourrait être aujourd’hui comme dans deux semaines. Selon Henderson, le trailer d’annonce de Need For Speed Unbound devrait durer 1 minute 30 et devrait être rythmé par une chanson du rappeur A$AP Rocky. On rappelle que selon les dernières rumeurs, NFS devrait comprendre des éléments cartoons pour attirer un public plus jeune. La communication du jeu aurait été retardée pour cette raison, le studio cherchant attirer deux cibles différentes.