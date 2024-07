Malgré des défauts qui gâchent l'expérience, comme la monnaie virtuelle, NBA 2K24 a été un bon cru. Mais en l'absence de concurrence, la licence continue de camper sur ses acquis sans remettre fondamentalement en cause les soucis des dernières années. NBA 2K25 fera t-il mieux ? Les premiers avis tomberont à la rentrée puisqu'on a désormais un visuel plus précis sur le lancement du prochain titre.

Pressés de voir ce que NBA 2K25 peut donner ? Sortez votre agenda, votre stylo, et cochez la case du 6 septembre 2024. La simulation de basketball sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC, soit le même jour que l'exclu PlayStation Astro Bot. Comme on peut le constater, l'ancienne génération de consoles persiste encore, ce qui n'arrangera peut-être pas le volet graphique / technique. Dans notre test de NBA 2K24, on a en effet été déçu des graphismes parfois limite au niveau des expressions faciales.

On verra si NBA 2K25 sera mieux fini et plus impressionnant là-dessus. Mais en attendant, place aux jaquettes des différentes éditions. Voici les versions qui seront proposées au lancement :

Standard avec Jayson Tatum sur la jaquette, l'attaquant des Boston Celtics

avec Jayson Tatum sur la jaquette, l'attaquant des Boston Celtics WNBA Edition mettra à l'honneur A’ja Wilson des Las Vegas Aces - Exclusivité GameStop Amérique du Nord

mettra à l'honneur A’ja Wilson des Las Vegas Aces - Exclusivité GameStop Amérique du Nord All-Star Edition avec A'ja Wilson des Las Vegas Aces sur la jaquette

avec A'ja Wilson des Las Vegas Aces sur la jaquette Hall of Fame Edition célèbrera une légende des Nets, Vince Carter

Ces éditions de NBA 2K25 coûteront entre 59,99€ et 149,99€ en fonction de la plateforme et du contenu. La « Hall of Fame Edition » est affiché à ce prix, mais attention, c'est une version limitée. Elle disparaitra après le 8 septembre prochain, et comprend divers bonus comme 100 000 VC, du contenu MyTeam, des boosters, des skins etc.

Crédits : 2K Games.