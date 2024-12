La soirée des Game Awards 2024 était l’une des meilleures cuvées depuis un moment, et pourtant, des polémiques éclatent. Outre les histoires habituelles de complots politico-économiques qui visent la cérémonie, le jury ou encore les votes, les résultats ( etc.), ce sont les jeux qui en prennent pour leur grade. Contre toute attente, ce sont les plus grosses annonces de Naughty Dog et même CD Projekt qui ne font pas l’unanimité, et devinez pourquoi ?

Naughty Dog et CD Projekt sont trop « woke »

Si CD Projekt n’avait pas vraiment eu de problème jusqu’ici en, outre le fait d’avoir sortie Cyberpunk 2077 dans un état désastreux, Naughty Dog n’en est pas à sa première polémique, et sur le même sujet : ses personnages et son écriture considérés comme woke. Certains parleront même carrément de propagande, allons-y. Et ça n’a pas loupé avec le trailer d’Intergalactic The Heretic Prophet, leur prochain gros jeu. Une simple bande-annonce de quelques minutes a suffi à mettre le feu aux poudres, certains « fans » considérant une fois encore le jeu comme de la pure « propagande » pour une « idéologie » poussé par une minorité qu’ils considèrent « trop bruyante ».

Comme preuve, ils pointent du doigt l'héroïne Jordan A. Mun, une mercenaire des plus badass, cheveux rasés, tatouages visibles… et voilà. Le personnage reprend les traits de son interprète, Tati Gabrielle, jeune actrice que l’on a déjà pu voir dans plusieurs films et séries (Les Nouvelles aventures de Sabrina, You, Uncharted…). Là encore il y a un problème selon cette frange de joueurs qui trouve l’actrice trop woke, à cause de son physique, mais aussi parce qu’elle défend la cause depuis toujours. Naughty Dog se retrouve dans une situation similaire à celle vécue par Sucker Punch et l'interprète de Ghost of Yotei récemment. Un tour sur les réseaux sociaux suffit pour voir « l'argumentaire » utilisé.

Sachez que CD Projekt prend lui aussi la sauce à cause de The Witcher 4. Ciri serait visiblement trop vieille pour certains (ce sont à peu de choses près les mêmes personnes qui incendient les deux jeux). Elle ferait apparemment trop « daronne », elle n’est plus « belle ». Le fait que plusieurs années séparent The Witcher 3 et 4 (on ne sait même pas combien d’ailleurs) ne devrait apparemment pas rentrer en ligne de compte.

Certains fans ne sont tout simplement pas convaincus, mais restent curieux

D'autres joueurs sont toutefois plus mesurés concernant Intergalactic The Heretic Prophet, et affirme tout simplement ne pas être hypé par ce qu'ils ont vu, ou que l'héroïne ne leur parle pas, tout simplement. Beaucoup sont tout de même curieux de voir ce que ça peut donner. Naughty Dog oblige, on connait le savoir-faire du studio en matière d'écriture et son amour pour les détails. Voir le studio changer de cap peut désarçonner, mais devrait venir titiller la curiosité des fans de la première heure.







Des placements de produits grossier qui ne passent pas

Mais Naughty Dog se fait également attraper pour un autre sujet, qui n’a rien à voir avec ses personnages cette fois, mais ce qui l’entoure. La bande-annonce nous met sous le nez plusieurs placements de produits un peu grossiers auquel on ne s’attendait pas du tout. Jordan pilote un superbe vaisseau Porshe, porte des baskets Adidas et profite d’un équipement rétro estampillé Sony par exemple. Si voir le logo de la firme qui possède le studio n’est pas très grave en soi, placer de la publicité dans les jeux vidéo reste très délicat, surtout lorsque les marques sont mises au premier plan. Là encore, cette décision fait beaucoup parler et ne plait pas du tout.

Bon, on en a toujours qui viennent nous parler de complot, mais les plus mesurés ont appelé Naughty Dog à la transparence et à la retenue. On ne peut pas vraiment donner tort à ces derniers. Reste maintenant à voir s’il ne s’agit là que d’un placement le temps d’une bande-annonce, ou d’un partenariat que l’on retrouvera dans le jeu complet. Pour ça, il va falloir encore attendre un moment puisque si le jeu a été annoncé, on ne sait toujours pas quand il sortira.

