Les choses s'enflamment autour de Naughty Dog en ce moment ! On vient notamment d'apprendre que la saison 3 de la série The Last of Us était en pré-production. Mais ce qui concentre particulièrement l'attention de toute la planète gaming depuis presque une semaine, c'est l'annonce du nouveau jeu du studio : Intergalactic The Heretic Prophet. Une annonce qui ne semble pas avoir réjoui tout le monde compte tenu des actes de certains internautes qui n'est pas sans rappeler The Last of Us 2.

Comme un air de The Last of Us 2 pour Naughty Dog

Les fuites font désormais partie intégrante du quotidien de l'industrie vidéoludique. On en voit de toutes sortes et sur tous les sujets. Rien qu'en ce moment, ça fuse entre du hardware avec la “Nintendo Switch 2”, ou les jeux en tant que tel à l'instar d'une nouvelle exclu repérée pour la PS5.

Bien sûr, ces leaks sont toujours à prendre avec des pincettes. On se rend généralement vite compte de leur véracité ou non. Et quelque fois, on s'aperçoit qu'une intention malveillante se cache derrière eux. Naughty Dog en a bien fait les frais à l'époque de The Last of Us Part II dont des éléments-clefs de l'intrigue avaient été diffusés sur le web juste avant la sortie du jeu. Le studio aurait été victime d'une cyber-attaque à la suite d'une faille de sécurité.

Ellie dans le premier trailer de The Last of Us Partt II. © Naughty Dog.

Bis repetita avec Intergalactic

Cette fois, pas de faille, pas de données sensibles partagées. Néanmoins, la volonté de nuire semble bien de la partie. Comme ce fut le cas pour TLOU 2, des informations relatives au scénario d'Intergalactic ont été partagés sur le forum 4chan. Tous ces détails auraient également été envoyés en amont à des journalistes notables du milieu, dont Jason Schreier. Or, ce dernier a pris la parole sur BlueSky pour mettre les choses au clair : tout cela serait faux.

À en croire les informations partagées en parallèle du prétendu leak, cela proviendrait d'un détracteur de Neil Druckmann. Le président de Naughty Dog est souvent l'objet d'attaques personnelles, antisémites même, en particulier depuis The Last of Us 2. Ces fuites n'auraient donc pour seul but que d'entacher la réputation de l'homme et du studio.

Cette initiative pourrait bien avoir été pensée dans la même dynamique que la vague « anti-woke » qui s'est abattue sur Intergalactic à la suite de son annonce aux Game Awards. Cependant, ce supposé leak contient des détails grossiers qui le rendent peu crédible. Par exemple, il avance le fait que l'héroïne se raserait le crâne pour cacher son identité. Or, cet subterfuge est bien peu réfléchi pour s'insérer dans une narration à la Naughty Dog.

Jordan A. Mun, l'héroïne d'Intergalactic. © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Il semble donc qu'il faille être prudent à l'avenir. Intergalactic pourrait être l'objet de nouvelles attaques. Toute forme de fuite sera donc à prendre avec beaucoup de recul en attendant des nouvelles de sources officielles ou de professionnels du milieu.