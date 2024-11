Neil Druckmann aurait révélé de nouvelles informations sur le prochain jeu de Naughty Dog. Toutes les spéculations sont permises... Alors, faut-il s'attendre du The Last of Us ?

Il y a déjà quatre que le dernier jeu de Naughty Dog est sorti. Bien qu'il ai été acclamé massivement par la critique et même pas une bonne partie des joueurs, le sentiment d'attente paraît longue depuis la sortie de The Last of Us Part II. Pourtant, le studio en a sorti des titres depuis, mais uniquement des remaster et des remake. Uncharted The Legacy of Thieves Collection, TLOU Part 1 et TLOU 2 Remastered... Les joueurs veulent de véritables nouveautés.

Or, comme vous le savez peut-être, l'un des nouveaux jeux à paraître des Dogs a finalement été annulé. Il s'agissait d'un standalone multijoueur dans l'univers de The Last of Us. En outre, il s'agissait du seul titre sur lequel le studio avait communiqué explicitement depuis la sortie de Part II. Depuis, nous n'avons eu droit qu'à des suggestions. Et en voici de nouvelles de la part de Neil Druckmann, le patron du studio en personne.

Concept art de The Last of Us Online, le multijoueur finalement annulé. © Naughty Dog

Naughty Dog est sur le pont, le prochain jeu se prépare

Neil Druckmann a récemment participé à « Jewish Visionaries in Gaming », aux côtés de Ken Levine (BioShock et BioShock Infinite). Cette table ronde s'est tenue en ligne, sur YouTube, et a été suivi par de nombreux internautes qui ont relevé des informations plutôt intéressantes. Bien que la vidéo ait depuis été mise hors-ligne, ces derniers se sont empressés de partager ce qu'ils avaient noté sur le réseau social Reddit.

Si on en croit leurs dires, il semblerait que Neil Druckmann n'ait pas pris de vacances après la sortie de The Last of Us Part II. On savait évidemment qu'il avait travaillé sur les deux saisons de la série adaptée de ladite licence par HBO. Mais, il se serait aussi remis au turbin sur le plan vidéoludique.

En effet, pendant la table ronde, Neil Druckmann aurait confié qu'il planchait sur son nouveau jeu depuis 4 ans, donc depuis 2020. Ce serait un bonne surprise pour les fans de Naughty Dog. Eh oui ! Si on fait les comptes... cela signifie que la production du jeu avancerait bien. Et si on repense au rythme du studio désormais, ce nouveau titre pourrait déjà avoir passé la moitié de son développement. On pourrait alors espérer une sortie entre 2026 ou 2028.

Reste encore à savoir de quel jeu il s'agirait. Tous les regards se tournent évidemment vers The Last of Us 3. Si c'est le cas, Neil Druckmann aurait rempilé immédiatement sur sa licence-phare. Le président des Dogs avaient d'ailleurs confessé, en conclusion du documentaire Grounded 2, qu'un nouveau chapitre des aventures d'Ellie arriverait. Mais, ce nouveau jeu pourrait aussi bien être une nouvelle licence. Plusieurs indices pointent dans cette direction depuis quelques années. Une chose est sûre, ce sera un jeu solo tel que le studio en a le secret.