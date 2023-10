Les jours passent et la sortie de Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS se rapproche doucement. Dès son annonce, les fans de la licence ont vu en lui un prétendant au titre de « jeu ultime » pour la communauté. Avec ses 130 personnages jouables, la possibilité de revivre entièrement l’histoire de Naruto et Sasuke dans une seule et même adaptation, et surtout un doublage français intégral. Il n’y a pas à dire, il ne manque pas d’atouts et Bandai Namco continue à les faire valoir.

Naruto X Boruto Ultimate joue sur la nostalgie

L’éditeur japonais poursuit son opération séduction. Avant la sortie de Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS le 17 novembre prochain sur consoles et PC, Bandai Namco continue sa campagne marketing à grands renforts de bandes-annonces. Il y a souvent à boire et à manger, mais la dernière en date vient directement titiller la corde sensible de sa communauté en dévoilant de nouvelles séquences qui tabassent sous fond d’opening de l’anime. Une vidéo résolument nostalgique qui vise surtout à promouvoir un DLC prévu à cet effet. Le pack « Nostalgic Anime Song & Item » comprendra trois objets in-game exclusifs et cinq des morceaux les plus appréciés des fans, à savoir :

Chansons

Haruka Kanata par ASIAN KUNG-FU GENERATION

GO!!! par FLOW

Blue Bird par Ikimonogakari

Silhouette par KANA-BOON

Kaze par Yamazaru

Objets dans Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Apparence de cartes d'info ninja

Objets de substitution x2 (microphone et casque audio orange)

Ce pack sera bien évidemment payant et il devrait coûter la bagatelle de 19,99€, même si rien n’a été confirmé pour le moment. Ces cinq morceaux seront d’ailleurs inclus dans l’édition Sound Ultimate Bundle de Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS exclusive à Steam et vendue 114,98€. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas, non ? Pour mémoire, le jeu proposera des éléments de gameplay simplifiés, un Mode Histoire ultra complet ainsi qu’un mode proposant une histoire originale sous fond de Cinquième Grande Guerre Ninja. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit bien le fameux jeu ultime. Rendez-vous en novembre pour le découvrir.